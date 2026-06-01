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Unos 200 docentes inician una acampada en la plaza de la Virgen de València

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València, 1 jun (EFE).- Alrededor de 200 docentes han iniciado la noche de este lunes una acampada en la plaza de la Virgen de València, donde han montado varias tiendas de campaña, como una acción indefinida hasta que la Conselleria de Educación "muestre una voluntad negociadora real", en el marco de la huelga indefinida del profesorado de la Comunitat Valenciana que ha iniciado su cuarta semana.

La ocupación de la plaza, según ha manifestado a EFE una docente acampada, Datxu Peris, ha comenzado sobre las 21 horas y se han ido reuniendo "entre 200 ó 300" personas, después de varias protestas que los profesores han llevado a cabo durante la jornada de hoy, una de ellas en la entrega de unos premios a la que ha asistido el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

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Docentes que asistieron este domingo a las puertas de la Conselleria, donde se había convocado una reunión de la Mesa de negociación que acabó sin ningún acuerdo y con los representantes de tres sindicatos (STEPV, CCOO PV y UGT-PV) en un encierro que concluyó pasada la medianoche, decidieron dar "un paso adelante" y llevar a cabo la acampada.

La iniciativa se tomó después de la reacción "de poca voluntad negociadora" de la Conselleria y de los episodios de violencia policial, y la idea es que la acampada se prolongue de forma indefinida como manera de presionar a la Conselleria para que tenga "una voluntad real" de negociar las reivindicaciones.

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Consideran que la consellera, Carmen Ortí, "se está burlando" de la educación pública y "no le importan" las familias ni el alumnado, y "se niega a negociar y atender las reivindicaciones que son para mejorar la educación pública", ha explicado.

En un comunicado, el colectivo de docentes indica que el hecho de haber cerrado las puertas del edificio de la Conselleria durante las últimas jornadas de la negociación ha sido un ejemplo del "hermetismo y autoritarismo" en el que está instalada la administración ante los docentes y sus representantes.

"Hemos tomado la decisión de dar un paso adelante, diversificando las formas de protesta, con la intención de poner en común nuestras reivindicaciones con el conjunto de la sociedad", anuncian.

Hacen un llamamiento al profesorado, al alumnado y a la comunidad educativa para sumar esfuerzos y "continuar generando ilusiones alrededor de esta acción y de la huelga educativa". EFE

(foto)

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EFE

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