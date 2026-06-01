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Sánchez defiende su gestión: Hemos transformado la realidad y mejorado la vida de personas

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Madrid, 1 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió este lunes su gestión al frente del Ejecutivo, en el que ha cumplido ocho años desde su investidura, y afirmó: "hemos transformando profundamente la realidad y mejorado la vida de las personas".

En un largo mensaje publicado en la red social X, Sánchez detalló todos los logros económicos y sociales alcanzados durante su mandato, en los que se ha fortalecido el PIB, el empleo, los derechos laborales y el Estado del bienestar.

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"Desde 2018 hasta ahora, nuestro PIB ha crecido un 12,3 %, tres puntos más que el promedio de la UE, casi el doble que el de países como Italia o Francia y 10 veces más que el de Alemania", afirmó.

Y añadió: "hemos creado tres millones y medio de empleos. Hemos cruzado por primera vez la cifra histórica de los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social y la tasa de paro es la más baja de los últimos 18 años".

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También destacó que se ha subido el salario mínimo un 66 %, dando a empresas y trabajadores herramientas como los ERTE para evitar que los despidos sean "la respuesta natural a las crisis".

"Hemos aprobado una reforma laboral que ha reducido la temporalidad en 12 puntos y ha hecho que el salario medio crezca un 23%, cuatro puntos por encima de la inflación", prosiguió.

El presidente también resaltó el impulso de "una profunda transformación estructural de nuestro tejido productivo" de la mano de los Fondos del Plan de Recuperación que negociamos en Bruselas. "Ya hemos desplegado 67.000 millones de euros para la modernización de nuestra economía, que han permitido impulsar la digitalización y la transición verde".

"Nuestra apuesta por la energía limpia y barata nos ha permitido más que duplicar la potencia instalada de renovables desde 2018. Las energías renovables han pasado de generar el 39% de nuestra electricidad en 2018 al 56 % en 2025", indicó también.

El Gobierno, aseguró, ha redoblado en estos ocho años su apuesta por la educación y la innovación, superando por primera vez los más 2.500 millones al año dedicado a becas y ayudas al estudio. "Y hemos culminado la reforma de la Formación Profesional, financiando la creación de 400.000 nuevas plazas, lo que ha permitido que hoy tengamos casi un 50% más de alumnos que en 2018", dijo.

Los derechos sociales y su expansión es otro de los logros destacados por el presidente, que explicó que cuando llegó al Gobierno "los padres tenían un permiso de poco más de un mes cuando nacía su hijo" y "hoy tenemos un sistema de permisos igualitarios e intransferibles para padres y madres de 19 semanas".

"Hemos aprobado una reforma de pensiones destinada a dar certidumbre a los pensionistas presentes y futuros, mejorar las pensiones mínimas y fortalecer su sostenibilidad. Hoy los pensionistas tienen garantizado su poder adquisitivo, lo que ha permitido que la pensión media haya pasado de 950€ al mes en 2018 a 1.400€ hoy".

En cuanto al Ingreso Mínimo Vital, subrayó Sánchez que ha servido para proteger las rentas de más un millón de hogares vulnerables, y que ha permitido que la desigualdad y la pobreza estén hoy "en los mínimos de las últimas dos décadas".

Y además, añadió, en este tiempo se ha fortalecido el Estado del bienestar incrementando un 174 % la financiación a la dependencia, aumentado un 54 % las plazas de Formación Sanitaria (MIR), y multiplicado por ocho la inversión estatal en vivienda.

"Queda muchísimo por hacer. Pero estos ocho años demuestran lo mucho que podemos hacer juntos y juntas. Seguimos", concluyó el presidente Sánchez. EFE

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EFE

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