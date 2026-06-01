Redondo Terreros pide elecciones y refundación de un PSOE en situación crítica

El ex secretario general del Partido Socialista de Euskadi Nicolás Redondo Terreros ha pedido este lunes una refundación del PSOE y la convocatoria de elecciones generales al considerar que el partido está "en una situación crítica".

Así lo ha manifestado el exdirigente socialista en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, en la que ha sostenido que la formación liderada por Pedro Sánchez necesita "un parón y pensar en el futuro".

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Redondo, al frente de los socialistas vascos entre los años 1997 y 2001, ha señalado que la época dorada del PSOE fue desde principios de la década de 1970 hasta los noventa, por lo que ha pedido ese replanteamiento de la organización que considera "una pieza fundamental del sistema político".

De este modo, Redondo ha explicado que él no es "antisanchista" y que siempre tuvo, "en términos generales", la misma visión sobre el PSOE. Además, ha recordado que dejó el partido durante el liderazgo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

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ESTA LEGISLATURA "NUNCA DEBIÓ EXISTIR"

Dicho esto, ha defendido que la presente legislatura "nunca debió existir", puesto que, según ha agregado, se basa en un acuerdo de investidura el PSOE, que "no ganó las elecciones", con Junts, el partido liderado por Carles Puigdemont, un "huido de la justicia".

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"Eso es sorprendente, es inaudito, no tiene precedentes en ninguna democracia", ha apostillado Redondo respecto al acuerdo con quien considera que es un "dirigente político --Puigdemont-- que no se sometía a las leyes de España como el resto de españoles".

En este sentido, el exlíder de los socialistas vascos ha deslizado que el resto de problemas del Ejecutivo, entre los que destaca la falta de estabilidad, de presupuestos o de leyes aprobadas, nacen de este pacto con los independentistas catalanes.

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"Lo más razonable es convocar elecciones", ha espetado antes concluir diciendo que es "imposible" que el gobierno esté tres años sin haber presentado unas cuentas públicas.