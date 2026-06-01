Leah Williamson, capitana de la selección inglesa, baja frente a España

Londres, 1 jun (EFE).- Leah Williamson, capitana de la selección Inglaterra, es baja para el encuentro frente a España, de clasificación para el Mundial 2027, por una lesión en los isquiotibiales.

La defensa del Arsenal, que recientemente renovó su contrato hasta 2028, había sido incluida en la convocatoria, pero la Federación Inglesa informó este lunes en un comunicado que no estará disponible para los encuentros ante España, que se disputa el 5 de junio en Palma, y Ucrania, del próximo 9 de junio.

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Williamson, que ha disputado 67 partidos con la selección inglesa y ha ganado tanto la Eurocopa en 2022 como en 2025, será sustituida por Grace Fisk, del Liverpoool.

En el mismo comunicado, el organismo federativo también anunció la baja de la portera Khiara Keating (Manchester City), que será reemplazada por Sophie Baggaley (Brighton & Hove Albion).

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Las inglesas, primeras de grupo con pleno de victorias, asegurarán su presencia en la Copa del Mundo de Brasil del próximo año si no pierden su duelo frente a la selección española. EFE