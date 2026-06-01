La cumbre de política exterior feminista reunirá a más de 700 personas de todo el mundo

Madrid, 1 jun (EFE).- Más de 700 personas de todo el mundo asistirán en Madrid a la V Conferencia Ministerial de Política Exterior Feminista, un encuentro dedicado a los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la acción exterior que tendrá lugar este martes y miércoles.

El evento busca consolidar una coalición de Estados comprometidos con la igualdad de género y será inaugurado por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, según ha informado en una nota de prensa su departamento, organizador del encuentro en la sede que se ubica en la plaza del Marqués de Salamanca.

PUBLICIDAD

Está prevista la asistencia al mismo de la ministra de Igualdad de República Dominicana, Gloria Reyes, y de la de Andorra, Imma Tor.

También intervendrán la ministra de Igualdad de España, Ana Redondo; la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Yolanda Villavicencio Mapy, y la ministra francesa delegada encargada de Francofonía, Asociaciones Internacionales y Franceses en el extranjero, Eléonore Caroit.

PUBLICIDAD

Junto a ellas también estará Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres.

La conferencia, que se desarrollará bajo el lema 'Construyendo paz y democracia', reunirá a representantes de en torno a 60 ministerios de Asuntos Exteriores de diferentes regiones del mundo y de más de 140 entidades de la sociedad civil, movimientos feministas y organizaciones de mujeres y de derechos humanos de todo el mundo, ha informado el ministerio que dirige Albares.

PUBLICIDAD

Según el ministro, este encuentro tiene como objetivo “avanzar en la consolidación de una diplomacia feminista global, transformadora, inclusiva y guiada por la igualdad” en un contexto internacional marcado por "conflictos, retrocesos democráticos y un aumento de las desigualdades".EFE