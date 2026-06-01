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Garamendi dice convocar elecciones sería una "solución" y pide grupos "se lo hagan mirar"

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Madrid, 01 jun (EFE).- El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha dicho este lunes que la "situación bochornosa" que vive España no puede continuar y que los grupos políticos "se lo tienen que hacer mirar y tienen que plantear qué es lo que hay que hacer", al tiempo que ha señalado que "unas elecciones podrían ser una solución".

En declaraciones en el Congreso, donde ha clausurado la presentación de AlianZAS como confederación empresarial, Garamendi ha afirmado que se necesitan "explicaciones" y "ver qué es lo que está pasando" y que "hay que dejar actuar a la justicia", en relación a los casos de corrupción que afectan a exdirigentes del PSOE, incluido el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

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Garamendi ha asegurado que los empresarios necesitan "estabilidad, tranquilidad y que las cosas funcionen"; y ha apuntado que, como vicepresidente de los empresarios europeos, cuando viaja fuera, por ejemplo a Iberoamérica o a Canadá recientemente, la pregunta que le hacen es "qué está pasando en España".

"Lo que no puede ser es lo que estamos viendo en el día a día. No hay una estabilidad en el país, la imagen que estamos dando en el exterior no es la mejor (...) y al mundo de la empresa lo que nos gusta es seguridad jurídica , estabilidad regulatoria, calidad de la norma y, en definitiva, confianza", ha argumentado.

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Ha subrayado también que los españoles "merecen que los responsables políticos sean responsables y hagan lo que tengan que hacer".

Preguntado por si se refiere al PNV y Junts al pedir que los grupos parlamentarios se lo hagan mirar, ha contestado que él "no hace política" y que "para eso están los grupos y los partidos" políticos.

"Lo que digo es que la situación que estamos viviendo, para la economía, desde el punto de vista de la responsabilidad que le toca a la parte política, no nos gusta", ha precisado.

A su juicio, "vivir en un espacio donde la palabra diálogo no existe, donde temas que deberían ser de pacto de Estado, como la inmigración, no se hacen como pacto de Estado, y tampoco se habla entre los partidos, no es bueno". "Y no es que lo crea yo, es que lo creen los empresarios de este país", ha apostillado.

Garamendi ha manifestado además su "apoyo, respeto y reconocimiento a todos los jueces", su "apoyo expreso a las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", porque garantizan la democracia -ha dicho-; y también su respaldo a la "prensa libre", porque es "fundamental para que se dé la transparencia que todos necesitamos y que también muchos de ellos se están comiendo las críticas cuando dan las noticias que tienen que dar". EFE

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