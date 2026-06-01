Febas: "Estoy deseando jugar una competición europea"

Vigo, 1 jun (EFE).- El centrocampista Aleix Febas, primer fichaje del Celta para la temporada 2026-27, afirmó este lunes que la posibilidad de disputar la Liga Europa con el equipo gallego es uno de los motivos por los que se decantó por su oferta.

“Estoy deseando jugar una competición europea porque hasta ahora no la he jugado, creo que será una gran experiencia”, manifestó el centrocampista, quien cree que se adaptará muy bien al sistema de juego de Claudio Giráldez.

PUBLICIDAD

“Con el estilo de Claudio me siento bastante cómodo con lo que proponen con el balón, siempre intentando salir desde atrás. Y luego me siento bien tanto defendiendo en bloque alto como en bloque bajo. Tengo muchas ganas de empezar”, explicó en su primera entrevista con CeltaMedia.

Reconoció que “hace meses” que conocía del interés del Celta porque se lo había comentado su agente, y apuntó que con su fichaje por el equipo celeste da “un pasito más” en una carrera deportiva que ha ido “de menos a más”.

PUBLICIDAD

“Mi primer año fuera del Real Madrid fue en Zaragoza, en donde estuve ocho años y coincidí con Borja. Aquel fue un gran año en Segunda División. Luego me fui cedido al Albacete, donde también viví un gran año. Después ya firmé por el Mallorca cuatro años, que al final estuve dos y medio. De ahí al Málaga, que acabó un poco mal con el descenso”, detalló.

No obstante, Febas, que firma hasta 2029 con la entidad gallega, apunta que la llegada al Elche fue lo que le “cambió la vida” porque en el equipo franjiverde vivió “tres años maravillosos” culminados con el ascenso y la posterior permanencia en Primera. EFE

PUBLICIDAD

dmg/jl