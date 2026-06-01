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La organista Montserrat Torrent recibe el homenaje de la ciudad de Ávila en su centenario

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Ávila, 01 jun (EFE).- La organista catalana Montserrat Torrent i Serra (Barcelona, 1926), que cumplió 100 años el pasado 17 de abril, ha recibido en la noche de este lunes el Diploma al Mérito por la Ciudad de Ávila, en un sentido homenaje que ha tenido lugar en la catedral de El Salvador, tras protagonizar uno de sus conciertos.

La distinción no ha sido entregada por el alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, que ha recordado cómo Torrent i Serra actuó por primera vez en la Catedral de Ávila en 1975, sino por el organista del templo, Francisco Javier López, responsable del festival en el que la genial organista interviene casi todos los años.

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El regidor le ha trasladado el afecto de la ciudad que le ha adoptado como una más, especialmente tras recibir esta distinción que fue aprobada durante el pleno municipal del Ayuntamiento de Ávila celebrado el pasado viernes, un día después de que la Junta de Gobierno Local incoara el expediente para otorgarle este reconocimiento a la centenaria intérprete.

La entrega de este Diploma al Mérito de la Ciudad de Ávila ha tenido lugar tras el concierto que Torrent i Serra ha ofrecido en una abarrotada catedral de El Salvador, en el marco de su participación en el Ciclo de Conciertos de Órgano 'Ciudad de Ávila', al que suele acudir cada año.

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La organista centenaria, tras recoger el diploma y el ramo de flores con el que le ha obsequiado el Consistorio ha reconocido estar "emocionada" por recibir un "honor" que "no esperaba", al tiempo que ha expresado su predilección hacia Ávila: "La admiro y la adoro".

En su breve discurso tras protagonizar un concierto de algo más de una hora, y tras recibir una larga y cariñosa ovación, ha hecho un alegato en favor de las personas mayores, a las que ha animado a "no renunciar a su vida y a su ilusión".

"Es tan bonito vivir, viajar...", ha señalado, después de reconocer que "los años empiezan a hacer mella" en ella, pese a lo cual asegura "luchar", no solo por la música, sino también por "ayudar al colectivo" de personas mayores: "También tenemos nuestra vida, nuestra ilusión y nuestros derechos".

Una vez concluido el breve acto de homenaje tras el concierto, la protagonista ha recibido el cariño de toda la corporación municipal, con el alcalde a la cabeza, así como algunos de los abulenses que han acudido al concierto, en el que Montserrat Torrent i Serra ha actuado en el centro del imponente coro de la Catedral de Ávila.

De esta manera, el Ayuntamiento de Ávila ha reconocido a esta artista, considerando su "sobresaliente y destacada trayectoria", coincidiendo con la celebración, el pasado 17 de abril, de su centenario.

Catedrática de órgano del Conservatorio Superior Municipal de Música de Barcelona, donde fue profesora hasta 1991, Montserrat Torrent i Serra acumula una trayectoria en la que ha desarrollado una intensa actividad tanto concertística como pedagógica.

Montserrat Torrent i Serra ha sido reconocida, entre otros, con el Premio Nacional de Música 2021, modalidad de Interpretación, en un galardón que concede anualmente el Ministerio de Cultura y Deporte de España.

Torrent i Serra, decana del órgano ibérico, está considerada una de las figuras más admiradas del panorama musical internacional.EFE

agg/av

(foto)

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EFE

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