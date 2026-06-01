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España gana a Australia y cae ante Serbia en el inicio de la Copa del Mundo en Varsovia

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Redacción Deportes, 1 jun (EFE).- La selección española de baloncesto 3x3, vigente campeona, comenzó este lunes su participación en el Grupo A de la Copa del Mundo que se disputa en Varsovia con una victoria ante Australia por 21-12 y una derrota ante Serbia por 12-16.

El equipo español, formado por Iván Aurrecoechea, Diego de Blas, Guim Expósito y Carlos Martínez, es el vigente campeón al ganar a Suiza en la final por 21-17 en Ulán Bator.

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El día empezó con victoria para los españoles, tras vencer con solvencia a la selección australiana. A partir del minuto cinco el combinado español comenzó a abrir brecha en el marcador, gracias a los once puntos de Aurrecoechea, y a falta de 19 segundos alcanzó los 21 puntos sobre los 12 de Australia.

Serbia, que llegó a la final siete veces de las nueve ediciones de la competición y era la campeona hasta 2025, cuando España le arrebató el título, fue más contundente en el juego, junto con los 9 puntos de Stojacic, que dejaron a España sin opciones.

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El equipo femenino formado por Txell Alarcón, Gracia Alonso, Cecilia Muhate y Alba Prieto se enfrentará este martes a Hungría y Mongolia y el jueves a Australia y Estados Unidos para intentar conseguir subirse al podio tras los tres intentos fallidos con un cuarto y dos quintos puestos. EFE

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