Amphora, Laie y Submer reciben el premio José Manuel Lara al propósito empresarial

Barcelona, 1 jun (EFE).- La plataforma de logística para pymes Amphora, la librería Laie y la firma de refrigeración de servidores y centros de datos Submer han recibido este lunes el premio José Manuel Lara a la ambición y el propósito empresarial 2026.

El galardón se ha entregado, como es tradicional, en el marco de la reunión anual del Cercle d'Economia, que reúne esta semana en Barcelona a líderes políticos y empresariales para debatir asuntos de actualidad.

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El reconocimiento aspira a "poner en valor el espíritu emprendedor comprometido con el progreso tecnológico, económico y social, siguiendo el legado de José Manuel Lara, empresario que entendió el crecimiento empresarial como una herramienta de creación de valor", ha señalado el Cercle en un comunicado.

Las tres empresas ganadoras de esta edición provienen de sectores diversos pero están unidas, sin embargo, por "una misma ambición": generar un "impacto positivo y construir proyectos sólidos con visión de futuro", han subrayado los organizadores del premio.

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Amphora, nacida en 2020, propone a las pequeñas y medianas empresas una plataforma que digitaliza toda la cadena logística, desde el almacenamiento a la entrega final.

En solo cinco años, la compañía supera los 40 millones de euros anuales de facturación, gestiona más de seis millones de paquetes para más de 500 clientes de todo el mundo y opera en más de diez centros logísticos.

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Por su parte, Laie, librería fundada en Barcelona en 1980, representa un "modelo pionero de gestión cultural, transformando espacios comerciales en una extensión de la experiencia que ofrecen los museos e instituciones con los que colabora", sostiene el Cercle.

Hoy está presente, entre otras ciudades, en Barcelona, Madrid, Granada y Santiago de Compostela, y cuenta con más de 320 profesionales.

El tercer premiado es Submer, una empresa creada en Rubí (Barcelona) en 2015 con el objetivo de utilizar la refrigeración por inmersión líquida para reducir el consumo energético de los servidores.

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Con los años, se ha convertido en un "actor global de la infraestructura para la inteligencia artificial", con una facturación de 150 millones de euros, han indicado los organizadores de los premios José Manuel Lara. EFE