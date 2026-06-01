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El BSR Amiab Albacete cesa a su entrenador, Abraham Carrión, ganador de 3 'Champions'

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Albacete, 1 jun (EFE).- El BSR Amiab Albacete ha comunicado a Abraham Carrión su cese como técnico del equipo, con el que ganó tres 'Champions Cup' consecutivas de baloncesto en silla de ruedas.

En un comunicado de prensa, el club justifica la marcha de Carrión como un “cambio de ciclo” y da las gracias al preparador andaluz por el trabajo realizado durante los últimos años, en la que ha sido la segunda de sus etapas en el club albacetense, que comenzó en verano del 2022.

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Carrión, que también es seleccionador nacional, ha logrado con su dirección en esta segunda etapa los mejores éxitos de la historia del club albaceteño.

En total, ha conquistado tres 'Champions Cup' consecutivas, el equipo ha sido tres años seguidos número uno en la clasificación europea, ha ganado una Supercopa, dos Superligas y en este 2026 la Copa del Rey.

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Por ello, el BSR Amiab Albacete ha valorado la trayectoria profesional del hasta hoy entrenador del Club y ha dicho que se trata de un ciclo que finaliza "con el ánimo y la convicción de seguir creciendo".

El cese de Carrión llega después de que este fin de semana el BSR Amiab Albacete haya quedado tercero en la SuperLiga Fundación ONCE, tras caer en semifinales contra el Amivel. EFE

jml/cst/ism

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EFE

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