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Exjefe de Informativos de À Punt vio imágenes de la "primera ola" en el Barranco del Poyo sobre las 16.00 horas del 29O

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El exdirector de Informativos de À Punt Ivan Esteve ha asegurado este lunes en el Congreso que en la televisión autonómica tuvieron imágenes de la "primera ola" en el Barranco del Poyo sobre las cuatro de la tarde del 29 de octubre de 2024 y que el "punto de inflexión" había sido alrededor de las 14.00 horas, cuando el alcalde de Utiel, Ricardo Gavaldón, les alertó de la situación en su municipio.

Ahí ya nos avisó, ya nos confirmó el desbordamiento del Magro y a partir de ahí todas las imágenes que llegaron ya fueron muy alarmantes. Las de la Horta Sud, la primera yo la recuerdo a las 4 de la tarde, una primera imagen del Barranco del Poyo, de esta primera ola que siempre arrastra muchas cañas, ramas y demás. Serían las cuatro y algo", ha relatado ante la comisión del Congreso que investiga la catástrofe.

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Esteve, que después de la dana fue cesado de su cargo de director de Informativos, ha explicado que en el de las 14 horas ya abrieron con la desaparición de un camionero en L'Alcudia y que tuvieron "conocimiento indirecto" de fallecidos durante un programa especial que hicieron en la radio.

Ha mencionado, en concreto, la llamada de una mujer que les dijo que en cuartel de la Guardia Civil de Paiporta tenían a "dos compañeros fallecidos", pero que ellos no lo retransmitieron en antena porque no se trataba de una "fuente oficial".

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"Nosotros, por responsabilidad profesional y porque somos un medio público, no lo podíamos dar por hecho, pero fueron las primeras informaciones las tuvimos con esas llamadas telefónicas", ha añadido. Durante la noche reciben también llamadas de auxilio de personas que no podían contactar con el 112.

NO LE DIERON INSTRUCCIONES PERO NO LAS HABRÍA SEGUIDO

Preguntado si después recibió instrucciones de cargos públicos pidiendo que desmintieran datos sobre las consecuencias de la riada o el número de fallecidos, lo ha negado: "Yo no recibí ninguna instrucción de nadie. Tampoco la hubiera seguido, ya se lo digo", ha deslizado.

Eso sí, ha explicado que desmintieron algunos bulos que corrieron aquellos días porque la Generalitat les "designó como canal oficial de información". "Eran desmentidos que hacíamos a través de cargos públicos", ha puntualizado.

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