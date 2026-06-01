El atacante Jacobo González abandona el Córdoba al no renovarse su contrato

Córdoba, 1 jun (EFE).- El Córdoba CF informó este lunes de la salida del equipo del atacante madrileño Jacobo González, que no renovará su contrato y abandonará la entidad blanquiverde una vez que expire su vínculo el próximo 30 de junio.

El club cordobés comunicó la marcha del futbolista a través de un mensaje en sus redes sociales, en el que agradeció al jugador su etapa en la entidad y destacó su "compromiso inquebrantable" en la defensa del escudo durante las dos últimas temporadas.

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El mediapunta disputó 75 partidos oficiales con el Córdoba, en los que anotó 18 goles y repartió 7 asistencias, según reflejó en su comunicado el club, que también destaca "su enorme sacrificio y su constante actitud de sumar siempre en beneficio del grupo", por encima de unos registros que lo convirtieron en uno de los jugadores más utilizados por el técnico Iván Ania.

Jacobo González, una de las referencias ofensivas del equipo cordobesista en las dos últimas campañas, vivió un tramo final de temporada marcado por la tensión con un sector de la afición, que le recriminó su bajo rendimiento en las últimas jornadas en El Arcángel.

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El Córdoba, que cerró la temporada 2025-26 en Segunda División en la novena plaza, deberá buscar ahora en el mercado un sustituto que supla la aportación goleadora del madrileño, a quien el club despidió deseándole "el mayor de los éxitos en sus futuros retos". EFE

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