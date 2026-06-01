España

Ni el poder del papa ni el de Rosalía: el catolicismo no está en auge y cada vez hay menos creyentes en España, pero son más practicantes, según un estudio

La distancia histórica entre el bloque religioso y el no religioso se ha acortado de forma drástica en los últimos años

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Los católicos en España se estabilizan ante la llegada de León XIV
El papa León XIV saludando (Montaje Infobae)

La fiebre religiosa que emergía hace unos meses con el nuevo álbum de Rosalía y con ‘Los domingos’ ha quedado en papel mojado con el nuevo estudio elaborado por la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia. Y es que el avance hacia una sociedad cada vez más secularizada ha dejado de ser una simple anomalía demográfica para convertirse en la nueva norma estructural. Así lo revela la edición más reciente del informe ‘Laicidad en cifras’, un estudio que ofrece una radiografía precisa del estado de la religiosidad en el Estado español y Cataluña. El documento disecciona este fenómeno a través del cruce de datos del CIS, el INE, la Agencia Tributaria y el Ministerio de Educación a pocos días de la llegada del papa León XIV a Madrid y confirmando que ni su influencia, ni la de otros promotores de la religión pueden luchar contra el acercamiento en datos del bloque religioso y el no religioso de los últimos años.

La investigación enmarca la religión desde cinco categorías principales que la rodean indirectamente: adscripción a opciones de conciencia, religiosidad, financiación, educación y ritos de paso. El diagnóstico general es claro y evidencia una profunda transformación social, por lo que, “hace patente la necesidad de avanzar hacia un modelo de laicidad que garantice la libertad de conciencia en condiciones de igualdad”, como expone el informe. Al parecer, los datos recabados en 2025 muestran que el conjunto de opciones no religiosas (ateísmo, agnosticismo e indiferencia) se sitúa en torno al 39,3 %, consolidando una realidad sociológica histórica, al incrementar un 0,3 % con respecto al informe anterior.

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Así, aunque el 55,1 % de la población todavía se declara católica, el crecimiento de la falta de creencias ha sido vertiginoso desde aquel modesto 8,5 % de 1980. La brecha generacional es el principal motor de este vuelco: entre los jóvenes de 18 a 24 años, la no religiosidad asciende hasta el 55,4 %. Aun así, dentro del porcentaje declarado como religioso (43,5%) se ha detectado un dato sorprendente: un repunte de católicos practicantes. Según el estudio, el territorio también influye en las creencias, siendo País Vasco (50,5 %) y Cataluña (47,6 %) las regiones más laicas, frente a Ceuta y Melilla, que superan el 75 % de religiosidad. Ante esto, los autores concluyen que “la secularización no responde a una dinámica coyuntural, sino a un proceso estructural de transformación social”.

Gráfico del estudio publicado por la Fundación Ferrer i Guàrdia
La adscripción a opciones de conciencia en 2025 (CIS)

Solo uno de cada tres se declara practicante

Ser católico ya no implica acudir a la iglesia. En la categoría que evalúa la práctica religiosa, el 66,5 % de la población que se declara católica asume ser “no practicante”, reduciendo a los fieles activos a apenas un 33,5 %. Se trata de un retroceso continuo que consolida la religión más como una identificación simbólica que como un ejercicio ritual. Curiosamente, la investigación detecta un matiz entre la escasa población joven que sí cree: los jóvenes religiosos de 18 a 24 años presentan un repunte de práctica activa (34,6 %), concentrando su devoción de manera más intensa que los adultos de entre 25 y 34 años (24,1 %) o el de 55 a 64 años (28,5 %).

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Este hecho ha condicionado la tercera categoría que analiza el estudio: el respaldo explícito a la Iglesia católica, marcando de forma exclusiva su casilla en el IRPF ha caído en picado, pasando del 36,6 % de los contribuyentes en 1998 a un reducido 10,3 % en 2022. Sin embargo, la asignación económica que percibe la Iglesia católica no ha dejado de crecer, alcanzando los 333,7 millones de euros. El estudio denuncia que este aumento de recursos paralelos a una caída de apoyos demuestra una desconexión creciente entre las preferencias reales de la ciudadanía y los mecanismos vigentes de financiación tributaria.

Infografía sobre la laicidad en España con mapa, gráficos de descenso de religiosidad, iconos de iglesias, escuelas, bodas civiles y personas.
Un informe destaca que España avanza hacia una sociedad más laica, con un declive de la práctica religiosa, el auge del ateísmo y una creciente desconexión entre la sociedad y la Iglesia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿El fin de los ritos tradicionales?

En el terreno educativo, existe una enorme tensión entre las estructuras escolares vigentes y las decisiones de las familias. El sistema mantiene un fuerte peso de los centros concertados confesionales, que acogen al 18,1 % del alumnado total. No obstante, los estudiantes huyen masivamente de la asignatura de Religión en los niveles superiores; en el bachillerato, el 68,8 % del alumnado ya elige materias alternativas. Con esto, también se alerta de un desajuste administrativo: el número de estudiantes de Religión cae paulatinamente (situándose por debajo de los tres millones), pero el profesorado de esta materia no experimenta un descenso proporcional, manteniendo sus puestos de forma artificialmente alta.

Mientras que los ritos de paso (bodas, comuniones y bautizos) certifican oficialmente la pérdida total del monopolio eclesiástico en los momentos clave de la vida. Si en 1994 los matrimonios religiosos rozaban el 80 %, el tablero se ha dado la vuelta por completo. En 2024, las ceremonias civiles representaron el 83,6 % del total, arrinconando a las bodas confesionales a un marginal 16,4 %. En sintonía con esta emancipación, los nacimientos fuera del matrimonio mantienen una tendencia al alza imparable, constituyendo actualmente el 50 % del total. En definitiva, las cifras presentadas por el informe dibujan la consolidación definitiva de España como una sociedad donde lo religioso ha quedado relegado al ámbito privado.

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