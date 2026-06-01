Espana agencias

13 enclaves religiosos a través de herramientas tecnológicas, en una muestra del Medievo

Guardar
Google icon

Madrid, 1 jun (EFE).- El Archivo Histórico Nacional ha inaugurado este lunes el proyecto digital 'Expedición 4.0 al Medievo', un recorrido cultural, sensorial y tecnológico que permite la visita a 13 enclaves religiosos repartidos en España a través herramientas tecnológicas, cuatro de ellos presentados al público por primera vez en la historia.

Estos cuatro son el convento de Santa Úrsula en Toledo, el convento de San Ildefonso en Plasencia, el coro de la Iglesia de San Antón en Bilbao y la torre del campanario de la catedral de San Pedro de Jaca.

PUBLICIDAD

Los trece enclaves a través de los cuales viaja el proyecto están distribuidos en siete comunidades autónomas y articulados por ocho entidades operadoras.

Estos espacios son, además de los cuatro ya nombrados, el monasterio de la Cartuja (Granada), la catedral de San Vicente Mártir (Roda de Isábena), la catedral de Santa María del Romeral (Monzón), la catedral de Santa María de la Asunción (Barbastro), las catedrales de Arlanza (Mahamud, Villahoz, Covarrubias y Santa María del Campo) y la catedral de Pamplona.

PUBLICIDAD

El proyecto ha supuesto una inversión de un millón de euros, 700.000 euros obtenidos a través de fondos Next Generation EU y el Ministerio de Industria y Turismo, y los otros 300.000 mediante cofinanciación diocesana.

Como ha explicado Belén Luque, directora del Museo Diocesano de Jaca, este "es el primer proyecto de esta envergadura" que cuenta con respaldo de la Conferencia Episcopal Española y el Ministerio de Industria y Turismo.

"Ante la situación turística actual necesitamos diversificar la propuesta y lo que hoy presentamos forma parte de esta línea estratégica", ha destacado el ministro.

Los trece enclaves confluyen en un único producto cultural con relato unitario, pero cada uno dispone de su propia innovación: 'videomapping', teatralizaciones, aplicaciones móviles, realidad virtual con gafas 3D, audiovisuales inmersivos y juegos de luces, entre otros, que permiten recorrer estos espacios de la mano de la tecnología.

Este proyecto también promueve la "digitalización de la experiencia turística, poner la tecnología digital al servicio de mejorar la experiencia del visitante", ha añadido Hereu.

Como ha argumentado Ana Echevarría, catedrática de Historia Medieval de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), tanto la digitalización de los jóvenes como la despoblación de parte de España alejan al turismo de las zonas de algunos de estos enclaves.

"Muchas veces nos cuesta que la Edad Media llegue al público del siglo XXI, pero revelar en qué momento empiezan nuestras ciudades y los hombres que trabajaban en ellas nos ayuda a construir un país de convivencia", ha destacado Echevarría.

Estos espacios, además de turísticos, continuarán siendo espacios de culto, de manera que, de acuerdo al monseñor Vicente Rebollo, "las miradas de los visitantes no transforma las iglesias en escenografías, sino que las enriquece y les dan vida".

Como ha indicado el ministro de Turismo e Industria, Jordi Hereu, en la presentación del proyecto, este es "profundamente atractivo, porque es auténtico, porque bebe de nuestras raíces, algo que no se compra ni se vende, algo que se ha construido por la fe y por lo que empuja a la humanidad".

"En cada catedral, en cada parroquia rural y en cada archivo diocesano encontramos raíces de nuestra cultura que están al servicio de los demás y eso ofrecemos en este proyecto", ha añadido el obispo de Tarazona y miembro de la Subcomisión para el Patrimonio Cultural de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Vicente Rebollo. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El atacante Jacobo González abandona el Córdoba al no renovarse su contrato

Infobae

Álex Fernández se despide tras 9 años del Cádiz “enamorado” de la ciudad y de “su gente”

Infobae

La base Leticia Romero renueva por una temporada con Valencia Basket

Infobae

Exjefe de Informativos de À Punt vio imágenes de la "primera ola" en el Barranco del Poyo sobre las 16.00 horas del 29O

Exjefe de Informativos de À Punt vio imágenes de la "primera ola" en el Barranco del Poyo sobre las 16.00 horas del 29O

Defensa oferta más de 4.500 plazas para Tropa y Marinería en la segunda convocatoria de 2026

Defensa oferta más de 4.500 plazas para Tropa y Marinería en la segunda convocatoria de 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia obliga al Ministerio de Trabajo a pagar más a una inspectora que hacía la misma labor que compañeros mejor remunerados

La Justicia obliga al Ministerio de Trabajo a pagar más a una inspectora que hacía la misma labor que compañeros mejor remunerados

Una testigo clave del juicio al hermano de Pedro Sánchez reconoce que no se le sustituyó durante la baja, pero que otra persona ocupa ahora la plaza

ERC exige a Sánchez dar explicaciones en el Congreso “cuanto antes” sobre Zapatero y PSOE: “Con la que está cayendo...”

Ferraz desliza que hay un trato desigual en las investigaciones judiciales entre el PP y el PSOE: “Informes de la UCO rapidísimos para todo lo que sea socialista”

El excomisario Villarejo sostiene que Mariano Rajoy se aprovechó de una operación “oficial” sobre Bárcenas: “Fueron todos engañados por su ingenio”

ECONOMÍA

Calviño da por superada la amenaza de Trump y avisa: “El gran cambio económico global solo acaba de empezar”

Calviño da por superada la amenaza de Trump y avisa: “El gran cambio económico global solo acaba de empezar”

La construcción en España tira de talento de fuera de la UE ante la falta de mano de obra, pero las pymes no consiguen retenerlo

Carlos Cuerpo viaja a México para reforzar los lazos económicos con Sheinbaum y ‘cerrar heridas’ tras la polémica visita de Díaz Ayuso

Mercadona, Carrefour y Día ganan terreno a la hostelería: seis de cada diez españoles consumen platos preparados una vez por semana

Del 72% en Madrid al 29% en Extremadura: así varía el esfuerzo salarial para pagar el alquiler en cada comunidad autónoma

DEPORTES

Cuando el deporte es el germen de una “economía creativa” más allá del fútbol: “No es solamente el estadio, es todo lo que está detrás”

Cuando el deporte es el germen de una “economía creativa” más allá del fútbol: “No es solamente el estadio, es todo lo que está detrás”

Enrique Cerezo zanja la polémica: “Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid y no solo por la temporada pasada sino por muchas otras”

El Mundial 2026, el ecosistema perfecto para los “ingenieros del caos”: así pueden la desinformación y la IA viralizar mentiras en minutos

La increíble historia de Adrián ‘Vitamina’ Silva, un futbolista de 55 años que sigue jugando los 90 minutos: “Estoy en mi mejor momento”

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set