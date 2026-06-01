13 enclaves religiosos a través de herramientas tecnológicas, en una muestra del Medievo

Madrid, 1 jun (EFE).- El Archivo Histórico Nacional ha inaugurado este lunes el proyecto digital 'Expedición 4.0 al Medievo', un recorrido cultural, sensorial y tecnológico que permite la visita a 13 enclaves religiosos repartidos en España a través herramientas tecnológicas, cuatro de ellos presentados al público por primera vez en la historia.

Estos cuatro son el convento de Santa Úrsula en Toledo, el convento de San Ildefonso en Plasencia, el coro de la Iglesia de San Antón en Bilbao y la torre del campanario de la catedral de San Pedro de Jaca.

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Los trece enclaves a través de los cuales viaja el proyecto están distribuidos en siete comunidades autónomas y articulados por ocho entidades operadoras.

Estos espacios son, además de los cuatro ya nombrados, el monasterio de la Cartuja (Granada), la catedral de San Vicente Mártir (Roda de Isábena), la catedral de Santa María del Romeral (Monzón), la catedral de Santa María de la Asunción (Barbastro), las catedrales de Arlanza (Mahamud, Villahoz, Covarrubias y Santa María del Campo) y la catedral de Pamplona.

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El proyecto ha supuesto una inversión de un millón de euros, 700.000 euros obtenidos a través de fondos Next Generation EU y el Ministerio de Industria y Turismo, y los otros 300.000 mediante cofinanciación diocesana.

Como ha explicado Belén Luque, directora del Museo Diocesano de Jaca, este "es el primer proyecto de esta envergadura" que cuenta con respaldo de la Conferencia Episcopal Española y el Ministerio de Industria y Turismo.

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"Ante la situación turística actual necesitamos diversificar la propuesta y lo que hoy presentamos forma parte de esta línea estratégica", ha destacado el ministro.

Los trece enclaves confluyen en un único producto cultural con relato unitario, pero cada uno dispone de su propia innovación: 'videomapping', teatralizaciones, aplicaciones móviles, realidad virtual con gafas 3D, audiovisuales inmersivos y juegos de luces, entre otros, que permiten recorrer estos espacios de la mano de la tecnología.

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Este proyecto también promueve la "digitalización de la experiencia turística, poner la tecnología digital al servicio de mejorar la experiencia del visitante", ha añadido Hereu.

Como ha argumentado Ana Echevarría, catedrática de Historia Medieval de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), tanto la digitalización de los jóvenes como la despoblación de parte de España alejan al turismo de las zonas de algunos de estos enclaves.

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"Muchas veces nos cuesta que la Edad Media llegue al público del siglo XXI, pero revelar en qué momento empiezan nuestras ciudades y los hombres que trabajaban en ellas nos ayuda a construir un país de convivencia", ha destacado Echevarría.

Estos espacios, además de turísticos, continuarán siendo espacios de culto, de manera que, de acuerdo al monseñor Vicente Rebollo, "las miradas de los visitantes no transforma las iglesias en escenografías, sino que las enriquece y les dan vida".

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Como ha indicado el ministro de Turismo e Industria, Jordi Hereu, en la presentación del proyecto, este es "profundamente atractivo, porque es auténtico, porque bebe de nuestras raíces, algo que no se compra ni se vende, algo que se ha construido por la fe y por lo que empuja a la humanidad".

"En cada catedral, en cada parroquia rural y en cada archivo diocesano encontramos raíces de nuestra cultura que están al servicio de los demás y eso ofrecemos en este proyecto", ha añadido el obispo de Tarazona y miembro de la Subcomisión para el Patrimonio Cultural de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Vicente Rebollo. EFE

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