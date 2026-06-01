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Álex Fernández se despide tras 9 años del Cádiz “enamorado” de la ciudad y de “su gente”

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Cádiz, 1 jun (EFE).- El centrocampista madrileño Álex Fernández se despidió este lunes del Cádiz, tras nueve temporadas en el conjunto amarillo, y afirmó que lo hace “enamorado” de la ciudad y “de su gente”.

Fernández puso fin a una etapa de nueve temporadas y 308 partidos jugados con la camiseta del club gaditano entre Primera y Segunda División, en el que llegó a ser uno de sus capitanes, con 41 goles anotados y un centenar de victorias conseguidas.

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El jugador, que llegó al Cádiz en la temporada 2017-18 procedente del Elche, manifestó en rueda de prensa que ha sido un “orgullo” pertenecer al club y definió a Álvaro Cervera, su entrenador en el equipo gaditano en sus primeros años, como un “padre futbolístico” para él.

Álex Fernández agradeció a su familia el apoyo recibido, en especial a su abuela, fallecida recientemente y a la que dedicó su último gol con la camiseta amarilla, y cerró su discurso con la siguiente frase: “La vida me hizo del Cádiz y yo hice del Cádiz mi vida".

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El centrocampista madrileño dio sus primeros pasos en la cantera del Real Madrid, en el que fue parte importante del filial y llegó a debutar en un partido con el primer equipo en la temporada 2010-11.

Hermano del defensa internacional Nacho Fernández, Álex también jugó en el Espanyol y en el Rijeka croata antes de volver a España y militar una campaña en el Elche, desde el que firmó por el Cádiz.

Con el conjunto gaditano ha disputado cinco temporadas en Segunda División y cuatro en Primera, tras lograr el ascenso a la máxima categoría en la campaña 2019-20. EFE

jsb/cc/ism

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