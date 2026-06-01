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La base Leticia Romero renueva por una temporada con Valencia Basket

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Valencia, 1 jun (EFE).- La base canaria del Valencia Basket, Leticia Romero, ha renovado su contrato con la entidad ‘taronja’ por una temporada más, según informó el club este lunes, y disputará su octava campaña en el equipo valenciano.

Romero, que terminaba su contrato este verano tras la renovación que firmó por tres campañas en mayo del 2023, se convertirá así en la jugadora con más temporadas en la historia de la sección femenina del Valencia Basket tras su llegada en el verano del 2019.

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La canaria ha participado en los once títulos que ha ganado el Valencia Basket y actualmente es la segunda jugadora con más partidos disputados con 303, sólo superada por su ya excompañera Queralt Casas (329). Además, es la jugadora con más triples anotados (312) y la que más asistencias ha repartido (921).

Con su renovación, Romero se une a las exteriores Elena Buenavida y Alicia Flórez y las interiores Raquel Carrera y María Araújo como únicas jugadoras con contrato con la entidad valenciana.

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El Valencia Basket definió en su comunicado la ampliación de contrato de Romero como un paso más para “continuar compitiendo al máximo por todos los objetivos”. EFE

cma/cta/arh

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