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Davide Ancelotti, nuevo entrenador del Lille

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París, 1 jun (EFE).- El italiano Davide Ancelotti, que en los últimos años ha sido adjunto de su padre, Carlo, será el nuevo entrenador del Lille francés, que acabó tercero la pasada campaña y disputará de nuevo la Liga de Campeones, indicó este lunes el club.

Ancelotti se hará cargo de un equipo que abandonó a final de temporada Bruno Genesio, que suena como entrenador del Olympique de Marsella.

Será su segunda experiencia como entrenador en solitario, tras haber dirigido cinco meses al Botafogo brasileño, con el que firmó 15 victorias, diez empates y ocho derrotas.

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Su mayor experiencia en los banquillos ha sido como adjunto de su padre, Carlo Ancelotti desde que partió su ayudante Paul Clement, cuando estaba al frente del Bayern de Múnich, club que el transaplino entrenó entre 2016 y 2017.

Siguió con su padre en el Nápoles (2018-2019), Everton (2019-2021), Real Madrid (2021-2025) y en la selección brasileña.

Además, fue preparador físico del París Saint-Germain el periodo que Carlo entrenó al equipo de la capital, entre 2011 y 2013.

El presidente del Lille, Olivier Létang, aseguró que ha seguido la trayectoria de su nuevo técnico, que calificó de "gran profesional que presenta todas las competencias del entrenador moderno".

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"Su visión de fútbol y su planteamiento del oficio de entrenador son rigurosos y actuales al mismo tiempo. Nos ha seducido su energía y determinación. Y nos ha impresionado su madurez y su experiencia. Estamos convencidos de que tiene las cualidades para impulsar el desarrollo del proyecto deportivo del Lille", agregó. EFE

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