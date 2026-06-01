Cinco detenidos y diez investigados por estafar en repostajes de gasoil en Ciudad Real

Ciudad Real, 1 jun (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a cinco personas y ha investigado a otras diez por delitos de estafa continuada en repostajes de gasoil en Manzanares (Ciudad Real), que ha causado un perjuicio económico de 41.565 euros a una empresa de paquetería.

La operación, denominada `Oil-Free´ ha permitido esclarecer 18 delitos relacionados con el uso fraudulento de tarjetas corporativas de combustible, según ha informado en nota de prensa la Guardia Civil.

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La investigación comenzó el pasado mes de marzo, después de que el representante legal de una empresa de paquetería denunciara ante la Guardia Civil un aumento anómalo y significativo en el gasto de combustible durante los tres meses anteriores.

La empresa detectó, mediante una auditoría interna, múltiples repostajes fraudulentos vinculados a tarjetas de suministro asociadas a sus vehículos comerciales.

Agentes de Manzanares se hicieron cargo de la investigación y analizaron la documentación aportada por la empresa perjudicada, lo que permitió identificar inicialmente a tres trabajadores que habrían duplicado una tarjeta corporativa para repostar de forma reiterada sus vehículos particulares.

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Los agentes también analizaron imágenes de cámaras de seguridad y cotejaron los listados de repostajes facilitados por la empresa y por las estaciones de servicio, lo que permitió identificar al resto de los implicados.

Entre los presuntos responsables figuraban antiguos empleados de la empresa y particulares ajenos a la misma, que habrían formado un grupo criminal organizado para obtener combustible de forma ilícita.

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Uno de los detenidos consiguió presuntamente acceso fraudulento a los datos de la tarjeta y, junto al resto de implicados, repostó vehículos particulares y llenó recipientes y bidones de gran capacidad.

El combustible obtenido de manera ilícita estaba destinado a su posterior venta a un receptador, con quien se había acordado previamente la adquisición del gasoil.

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La operación se ha saldado con cinco detenidos y diez investigados por un total de quince delitos de estafa continuada en repostajes de gasoil, un delito de pertenencia a grupo criminal, un delito de falsificación de tarjetas de pago corporativas y un delito de receptación.

Las diligencias y los detenidos han pasado a disposición del Tribunal de Instancia número 2 de Manzanares. EFE

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