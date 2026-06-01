Barja, tras renovar con Osasuna, pide paciencia a los jóvenes para subir al primer equipo

Pamplona, 31 mayo (EFE).- El jugador de Osasuna Kike Barja, tras su renovación con el club navarro, ha pedido paciencia y trabajo diario a los y las jóvenes canteranas que sueñan con llegar al primer equipo.

“La clave es la paciencia, el compromiso y el no rendirte; de niño veía a jugadores de más talento que yo y hay que estar siempre preparado y estar tranquilo en los momentos en los que las cosas no salen”, ha apostillado.

PUBLICIDAD

Esta mañana el extremo de Noáin, rodeado de su familia, ha comparecido ante los medios de comunicación en El Sadar junto al presidente de la entidad, Luis Sabalza, y Braulio Vázquez, director deportivo, con motivo de su renovación hasta 2028, que incluye una cláusula de rescisión de 15 millones de euros.

Formado en Tajonar desde los 8 años, ha recordado uno de los momentos más especiales, como fue su primer gol con el club ante el Valladolid, “donde empezó el camino de verdad”.

PUBLICIDAD

En este sentido ha agradecido a todos los entrenadores que le han acompañado en su trayectoria y se ha detenido en reconocer la labor y el trabajo del exentrenador Alessio Lisci y su equipo técnico.

En un inicio de temporada en el que Barja ha asumido un papel secundario dentro del campo, ha tenido que hacer “un máster de cómo es ser capitán” y ha mostrado su agradecimiento a sus compañeros por ayudarle en esa labor.

PUBLICIDAD

“La realidad que se te pone enfrente hace que tengas que dar un paso adelante; muchas veces el jugar te hace tener un respeto mayor, pero por eso he agradecido a mis compañeros que en momentos en los que he jugado menos sí que me he sentido respetado, que me escuchaban y que estaban con mi mensaje cuando tenía que estar delante de los medios y la afición”, ha comentado.

También le ha tocado competir con compañeros de talla, como ha sido Víctor Muñoz: “Siempre le digo a Braulio que me trae a los mejores de la Liga, como pasó con Abde, ahora con Víctor Muñoz, pero en realidad es positivo y seguramente dos de mis mejores años en Primera han sido esas temporadas porque tenías que adaptarte y he aprendido mucho de estos jugadores de ese nivel”, ha comentado.

PUBLICIDAD

Ha asegurado que intenta estar al máximo nivel y estar preparado para aprovechar las oportunidades que tenga y, en ese sentido, ha dicho, “me gusta ir paso a paso y ser realista”.

“Todos soñamos, pero tenemos que ser conscientes de que cada vez la Primera División es más cara y creo que nuestro objetivo es ser ese equipo compacto y agresivo y que transmita el habernos dejado todo en el campo”, ha reflexionado.

PUBLICIDAD

En cuanto a la gestión del último tramo de temporada, ha explicado: “Ha sido más sencilla de lo que la gente ha podido pensar, tenemos un equipo que comprende dónde está y estamos obligados a que la gente salga del campo orgullosa de lo que ha hecho su equipo”. EFE

aae/jr/og