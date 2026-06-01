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Barja, tras renovar con Osasuna, pide paciencia a los jóvenes para subir al primer equipo

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Pamplona, 31 mayo (EFE).- El jugador de Osasuna Kike Barja, tras su renovación con el club navarro, ha pedido paciencia y trabajo diario a los y las jóvenes canteranas que sueñan con llegar al primer equipo.

“La clave es la paciencia, el compromiso y el no rendirte; de niño veía a jugadores de más talento que yo y hay que estar siempre preparado y estar tranquilo en los momentos en los que las cosas no salen”, ha apostillado.

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Esta mañana el extremo de Noáin, rodeado de su familia, ha comparecido ante los medios de comunicación en El Sadar junto al presidente de la entidad, Luis Sabalza, y Braulio Vázquez, director deportivo, con motivo de su renovación hasta 2028, que incluye una cláusula de rescisión de 15 millones de euros.

Formado en Tajonar desde los 8 años, ha recordado uno de los momentos más especiales, como fue su primer gol con el club ante el Valladolid, “donde empezó el camino de verdad”.

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En este sentido ha agradecido a todos los entrenadores que le han acompañado en su trayectoria y se ha detenido en reconocer la labor y el trabajo del exentrenador Alessio Lisci y su equipo técnico.

En un inicio de temporada en el que Barja ha asumido un papel secundario dentro del campo, ha tenido que hacer “un máster de cómo es ser capitán” y ha mostrado su agradecimiento a sus compañeros por ayudarle en esa labor.

“La realidad que se te pone enfrente hace que tengas que dar un paso adelante; muchas veces el jugar te hace tener un respeto mayor, pero por eso he agradecido a mis compañeros que en momentos en los que he jugado menos sí que me he sentido respetado, que me escuchaban y que estaban con mi mensaje cuando tenía que estar delante de los medios y la afición”, ha comentado.

También le ha tocado competir con compañeros de talla, como ha sido Víctor Muñoz: “Siempre le digo a Braulio que me trae a los mejores de la Liga, como pasó con Abde, ahora con Víctor Muñoz, pero en realidad es positivo y seguramente dos de mis mejores años en Primera han sido esas temporadas porque tenías que adaptarte y he aprendido mucho de estos jugadores de ese nivel”, ha comentado.

Ha asegurado que intenta estar al máximo nivel y estar preparado para aprovechar las oportunidades que tenga y, en ese sentido, ha dicho, “me gusta ir paso a paso y ser realista”.

“Todos soñamos, pero tenemos que ser conscientes de que cada vez la Primera División es más cara y creo que nuestro objetivo es ser ese equipo compacto y agresivo y que transmita el habernos dejado todo en el campo”, ha reflexionado.

En cuanto a la gestión del último tramo de temporada, ha explicado: “Ha sido más sencilla de lo que la gente ha podido pensar, tenemos un equipo que comprende dónde está y estamos obligados a que la gente salga del campo orgullosa de lo que ha hecho su equipo”. EFE

aae/jr/og

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EFE

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