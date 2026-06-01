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Aleix Febas, primer fichaje del Celta

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Vigo, 1 jun (EFE).- El centrocampista Aleix Febas se convirtió este lunes en el primer fichaje del Celta para la temporada 2026-27, en la que el equipo gallego volverá a competir en la Liga Europa.

El exfutbolista del Elche, con el que termina su vinculación el próximo 30 de junio tras rechazar su oferta de renovación, firma un contrato con la entidad gallega hasta junio de 2029, informó el club presidido por Marian Mouriño.

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“Aleix destaca por su inteligencia táctica, su precisión en el pase y su visión de juego. Un perfil que encaja perfectamente en los planes de Claudio Giráldez y que reforzará la medular celeste en una temporada exigente, con el regreso del equipo a tres competiciones”, apunta el Celta en su comunicado.

A las órdenes de Eder Sarabia, el futbolista catalán ha sido titular indiscutible esta temporada, disputando 37 partidos en los que sumó 3.256 minutos, marcó dos goles y repartió otras tantas asistencias.

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En el vestuario de Balaídos se rencontrará con su excompañero Álvaro Núñez, uno de los refuerzos invernales del Celta en el pasado mercado invernal. Además, a lo largo de su carrera también ha compartido equipo con Sergio Carreira y Borja Iglesias.

Formado en la cantera del Real Madrid, Febas continuó creciendo como futbolista en clubes como Zaragoza, Albacete, Mallorca y Málaga antes de firmar por el Elche en el verano de 2023. EFE

dmg/og

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