Temas del día de EFE España del domingo 31 de mayo de 2026 (13:55)

GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - Sánchez acusa a la oposición "marrullera" de querer derribar al Gobierno "con malas artes"

(Texto enviado a las 13:34; 486 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Sánchez cumple ocho años de presidente en uno de los momentos más delicados de su mandato

(Texto enviado a las 07:19; 744 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8010396244)

- Irene Montero afirma que "el Gobierno está enterrado y la legislatura agotada"

(Texto enviado a las 12:48; 256 palabras)

Barcelona - Illa asegura que no tienen "miedo" a la justicia y erige a Sánchez como "referente moral"

(Texto enviado a las 13:30; 209 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Bilbao - Ramón Jáuregui pide al PSOE "un congreso extraordinario urgente"

(Texto enviado a las 13:35; 459 palabras)

Barcelona - Albiach (Comuns) cree que "hay 'lawfare'" contra el Gobierno pero que "no todo" lo es

(Texto enviado a las 13:20; 430 palabras)

IRÁN GUERRA

Madrid - El Gobierno empieza a desactivar el plan anticrisis este lunes sin aclarar su continuidad

(Texto enviado a las 09:15; 613 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023533419)

JUICIO KITCHEN

Madrid - Nuevas declaraciones de acusados en Kitchen: el ex número dos de la Policía y Villarejo

(Texto enviado a las 08:05; 763 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023503260)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Palma - Interceptados 45 inmigrantes a bordo de dos pateras en Formentera y Cabrera (Baleares)

(Texto enviado a las 12:53; 196 palabras)

Cádiz - Rescatados 33 migrantes en una patera en el estrecho de Gibraltar

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SANIDAD PÚBLICA

Madrid - Los madrileños toman la calle por la sanidad pública y para denunciar la privatización

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Bilbao - Nueve detenidos y 10.000 dosis de bótox intervenidas en clínicas clandestinas

(Texto enviado a las 9:45; 438 palabras)

PAPA ESPAÑA (Serie Previa)

Madrid - España-Vaticano, cinco acuerdos clave para una relación fluida pese a las diferencias

(Texto enviado a las 07:10; 893 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023468624)

Madrid - La España de Benedicto XVI y la de León XIV: los católicos declarados caen 17,4 puntos

(Texto enviado a las 07:11; 665 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8005002184)

- La visita del papa dispara la demanda turística y podría generar 125 millones de euros

(Texto enviado a las 09:04; 702 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023484706)

PRUEBA UNIVERSIDAD

Madrid - Comienza una semana frenética para miles de estudiantes que buscan acceso a la Universidad

(Texto enviado a las 08:15; 781 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022831967)

FERIA LIBRO

Madrid - No solo de novedades vive el lector. Los libreros madrileños recomiendan algunos de sus favoritos de cara a esta 85 Feria del Libro de Madrid, de autores como Mercé Rodoreda, Eduardo Mendoza, Paco Roca o Camila Cañeque. Este domingo firman Jonathan Coe, Juan Gómez-Jurado, Sonsoles Ónega o Roberto Leal, entre otros.

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ROCÍO JURADO (Crónica)

Madrid - La hija de Rocío Jurado dice que su madre está "más viva que nunca"

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- Manuel Alejandro: No ha surgido mujer más valiente, osada y moderna que Rocío Jurado

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MÚSICA SAMURAÏ

Madrid - Samuraï: "No somos una generación de cristal, somos empáticos y reconocemos el dolor"

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RAPA BESTAS (Crónica)

Cedeira (A Coruña) - La Rapa das Bestas de A Capelada, el último vestigio de un tiempo salvaje

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VERANO METEOROLÓGICO

Madrid - El verano meteorológico arranca el lunes con más calor de lo normal para próximo trimestre

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AGENDA INFORMATIVA

SOCIEDAD

18:00h.- València.- HUELGA PROFESORADO.- La Conselleria de Educación y los cinco sindicatos de docentes celebran la novena reunión negociadora para intentar acabar con la huelga indefinida que el profesorado de la educación pública no universitaria de la Comunitat Valenciana mantiene desde el 11 de mayo, en la que analizarán las últimas propuestas de acuerdo enviadas por la Generalitat. Avenida Campanar, 32. (Texto) (Foto)

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CULTURA Y TENDENCIAS

19:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida de toros de Adolfo Martín para Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña. Las Ventas. (Texto) (Foto)

19:00h.- Aranjuez (Madrid).- TOROS ARANJUEZ.- Corrida de toros de Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, Roca Rey y Pablo Aguado. Plaza de toros de Aranjuez. (Texto) (Foto)

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19:00h.- Cáceres.- TOROS CÁCERES.- Talavante, Emilio de Justo y Julio Méndez conforman el cartel del último festejo taurino de la Feria de Cáceres. Plaza de toros (Texto).

19:00h.- Zaragoza.- MÚSICA SABINA.- Concierto de La Banda Sabinera. Teatro Esquinas.

20:00h.- Valencia.- MÚSICA CONCIERTOS.- La cantante Amaia recala en València dentro de su gira 'Arenas' para presentar su último disco, 'Si abro los ojos no es real', y repasar algunos de sus éxitos anteriores. Pabellón Roig Arena. (Texto)

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EFE

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