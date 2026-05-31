Rescatan a una joven tras precipitarse al río Guadalquivir en Sevilla

Sevilla, 31 may (EFE).- Una joven ha sido rescatada y reanimada este domingo tras precipitarse al río Guadalquivir a su paso por Sevilla, han informado a EFE fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Los hechos han tenido lugar sobre las 8:30 horas de este domingo, cuando un testigo ha avisado al teléfono de emergencias de que una mujer se había precipitado al río desde el Paseo Rey Juan Carlos I, a la altura de una planta de tratamiento de residuos, en una zona próxima a donde se celebra la primera prueba de la Copa del Mundo de Remo 2026.

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Se ha dado aviso a la Policía Nacional, Policía Local y los sanitarios del 061 y tras el rescate de la joven, los sanitarios han procedido a realizarle labores de reanimación, sin que hayan trascendido más datos de la joven y de su estado. EFE

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