Trigueros siente “alegría y pena” por retirarse del fútbol profesional

Granada, 31 may (EFE).- El centrocampista del Granada Manu Trigueros ha destacado que siente una mezcla de “alegría y pena” tras haber disputado este sábado ante el Sporting de Gijón en el Nuevo Los Cármenes (1-2) su último partido como profesional.

“Desde que anuncié el viernes la retirada han sido dos días muy emotivos junto a los compañeros, la familia y la afición del Granada. Se te vienen muchas cosas a la cabeza y sientes mucho orgullo por la trayectoria que has tenido”, dijo Trigueros a los medios del club.

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“Siento tanto alegría como pena por retirarme del fútbol profesional. Ahora tengo delante una vida nueva y tengo muchas ganas de afrontarla”, añadió sobre su adiós.

En relación a cómo vivió sus últimos segundos sobre el césped al ser sustituido en el minuto 60 del choque entre el Granada y el Sporting, recordó que “la gente te aplaude y piensas que esto se acaba, que te quedan segundos para irte del fútbol”.

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“Me voy con la sensación del trabajo bien hecho y con mucho orgullo por cómo me he comportado en todos estos años en el fútbol profesional”, sentenció Trigueros, nacido en Talavera de la Reina (Toledo) hace 34 años y que llegó al Granada procedente del Villarreal.

Sobre sus dos últimas temporadas en el Granada resaltó que han sido “dos años difíciles” porque llegó buscando “un objetivo (el ascenso a Primera) que no se pudo conseguir”, aunque no se arrepiente de haber firmado por este club andaluz. EFE

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