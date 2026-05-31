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El español Brian Uriarte logra una victoria fraguada en una brillante última vuelta

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 31 may (EFE).- El joven piloto español Brian Uriarte (KTM), de 17 años, ha logrado una brillante victoria en el Gran Premio de Italia de Moto3 disputado en el circuito de Mugello, que se fraguó con una brillante estrategia del cántabro en la última vuelta.

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Uriarte esperó el momento propicio, en la bajada de la zona de Casanova Sabelli, para superar al por entonces líder, Adrián Fernández, para conseguir unos metros de ventaja que le dieron su primera victoria en el campeonato del mundo.

El español Máximo Quiles (KTM), undécimo, sigue líder del mundial de Moto3 con 145 puntos, ahora con Álvaro Carpe (KTM) segundo, tambiñén en la carrera, con 93 puntos, por los 89 del también español Adrián Fernández (Honda), que acabó cuarto la carrera toscana.

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El autor de la 'pole positon' por segunda vez en su carrera deportiva, el español David Almansa (KTM), fue la primera noticia negativa de la jornada, previa a la carrera de Moto3, al ser baja por una inflamación de los ganglios con fiebre, que aunque fue tratada con antibióticos durante la noche, esta mañana ha acabado en un hospital de la localidad de Borgo di San Lorenzo, próxima al circuito de Mugello.

Así, el malasio Hakim Danish (KTM), ocupó por primera vez la 'pole position' en la formación de salida de la carrera de Moto3, en la que una vez se apagó el semáforo rojo, fue él quien comandó la carrera con una brillante salida, por delante del australiano Joel Kelso (Honda) y el español Joel Esteban (KTM).

Por detrás, el líder del campeonato, el español Máximo Quiles (KTM) no estuvo demasiado afortunado y perdió una posición, de decimoquinto a decimosexto, en las primeras curvas del trazado.

Antes de cumplirse la primera vuelta Joel Kelso ya era líder, por delante de Joel Esteban y Hakim Danish, con Brian Uriarte (KTM), Jesús Ríos (Honda) y David Muñoz (KTM), tras ellos, en un grupo muy nutrido, todavía de pilotos.

Ya en la segunda vuelta y con el camino por delante algo más despejado, Máximo Quiles recuperó un par de posiciones para ponerse en la parte posterior del grupo de cabeza.

Al comienzo de la cuarta vuelta David Muñoz intentó liderar la prueba, pero se 'coló' en la frenada de final de recta y esa circunstancia la aprovechó Brian Uriarte para ponerse líder por primera vez en un grupo de cabeza que estaba formado por hasta dieciséis pilotos.

Por entonces, Máximo Quiles ya se encontraba en la sexta posición, sólo superado por Brian Uriarte, Hakim Danish, Adrián Fernández (Honda), Álvaro Carpe (KTM) y Joel Esteban, pero como siempre, ninguno de los integrantes de ese nutrido grupo cedió un milímetro de pista a sus rivales y los adelantamientos eran constantes.

En la quinta vuelta quien se puso líder fue Adrián Fernández, pero una vuelta más tarde era Álvaro Carpe el que marcaba el ritmo, ya con Máximo Quiles en la segunda posición, pero con todo por decidir al no haberse completado si quiera el ecuador de la carrera, prevista a 17 vueltas.

Quiles se puso líder de la prueba, por primera vez, al comienzo de la séptima vuelta, en la que el grupo de cabeza perdió a una de sus unidades, el finlandés Rico Salmela (KTM), que se fue por los suelos en la curva cinco del trazado.

El tirón de Máximo Quiles propició que en cabeza de carrera se quedase un grupo reducido a sólo ocho pilotos, aunque con apenas unos metros de ventaja sobre sus perseguidores, que no tardaron en volver a enlazar.

Dos vueltas más tarde, en la novena, quien decidió asumir el 'rol' de líder fue Adrián Fernández, aunque sin que pudiese lograr en ningún momento una diferencia tranquilizadora que le permitiese pensar en rodar en solitario, en una categoría y un circuito en la que siempre se suele conocer al vencedor por los rebufos en la recta de meta.

Nada estaba decidido una vez completado el ecuador de la prueba, por entonces con Álvaro Carpe como líder, aunque Adrián Fernández no tardó en recuperar la primera plaza y muchos fueron los integrantes del grupo que en un momento u otro intentaron comandar la carrera.

A cuatro vueltas del final, Adrián Fernández se encargó de marcar el ritmo, perseguido como su sombra por el británico Eddie O'Shea (Honda), Hakim Danish, Joel Kelso y Máximo Quiles, sin apenas descanso para ninguno de ellos en los 5.245 metros del trazado toscano.

Vuelta tras vuelta se llegó al último giro, que comenzó como líder de las cuatro últimas vueltas Adrián Fernández y después de que Máximo Quiles protagonizase un gran susto en la penúltima vuelta que pudo controlas, aunque le relegó a la undécima posición del grupo.

Brian Uriarte superó a Adrián Fernández en las curvas de Casanova Sabelli para conseguir unos metros de ventaja, mientras Máximo Quiles recuperaba posiciones como podía y un nuevo susto le acababa relegando a la undécima posición final, su peor resultado de la temporada.

Con Brian Uriarte, acabaron en el podio su compatriota Álvaro Carpe y el malasio Hakim Danish, con Adrián Fernández tras ellos, por delante de Joel Esteban, Eddie O'Shea, David Muñoz, el indonesio Veda Pratama, Joel Kelso y Jesús Ríos, que completaron las diez primeras posiciones. EFE

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