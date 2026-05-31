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Jorge Azcón asumirá la Vicepresidencia del Comité Europeo de las Regiones hasta 2027

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Zaragoza, 31 may (EFE).- El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, asumirá desde este lunes 1 de junio la Vicepresidencia del Comité Europeo de las Regiones, la Vicepresidencia española de la Mesa de este órgano consultivo de la Unión Europea y la Presidencia de la delegación española, cargos que ejercerá hasta septiembre de 2027.

El nombramiento está vinculado a su nueva responsabilidad al frente de la delegación española en el Comité Europeo de las Regiones, institución que representa a los entes regionales y locales de los Estados miembros ante la Unión Europea, informa el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

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Entre sus nuevas funciones figuran la coordinación y representación de la delegación española ante el Comité, así como el liderazgo de los trabajos y objetivos establecidos en su programa de actuación.

Además, como vicepresidente español de la Mesa del Comité, podrá asumir la sustitución de la Presidencia y de la Vicepresidencia primera durante las sesiones plenarias cuando sea necesario.

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La nueva etapa estará marcada por la continuidad de las líneas de trabajo impulsadas hasta ahora por Galicia, comunidad que ha ejercido esta responsabilidad.

Entre las prioridades destacan la defensa de mejoras en el futuro presupuesto de la Unión Europea y el refuerzo de la visibilidad de la actividad de la delegación española y del propio Comité de las Regiones en las comunidades autónomas, especialmente entre los jóvenes.

Azcón formaba parte de la Mesa del Comité desde febrero de 2025, tras el acuerdo alcanzado por la delegación española para definir su composición.

Con este relevo, pasa de ocupar uno de los puestos de miembro de la Mesa a ejercer la vicepresidencia correspondiente a España.

La Mesa del Comité Europeo de las Regiones es el principal órgano político de la institución y se encarga de fijar las prioridades estratégicas y supervisar su ejecución.

También coordina el trabajo de los plenos y de las distintas comisiones, reuniéndose antes de cada sesión plenaria y celebrando además encuentros extraordinarios en el país que ostenta la Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea.

La Mesa está integrada por el presidente del Comité, el vicepresidente primero, 27 vicepresidentes —uno por cada Estado miembro—, 26 miembros adicionales y los presidentes de los distintos grupos políticos.

En el caso de España, la representación en este órgano está compuesta por tres puestos: la vicepresidencia de la Mesa, que asumirá Azcón, y otros dos miembros designados por la delegación española. EFE

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EFE

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