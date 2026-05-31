Espana agencias

Palpitaciones ante las llamadas telefónicas: qué hay detrás de la telefobia juvenil

Guardar
Google icon

Victoria Coronas

Málaga, 31 may (EFE).- Palpitaciones, taquicardias y problemas digestivos son los principales síntomas que muchos jóvenes padecen ante el simple gesto de recibir una llamada telefónica, una reacción física provocada por la telefobia: un trastorno de ansiedad que genera un sentimiento de incapacidad frente a la comunicación en tiempo real.

PUBLICIDAD

Esta fobia se define como el malestar, nerviosismo o evitación ante las comunicaciones directas vía móvil -llamadas-, una conducta causada por la presión por responder en tiempo real, la falta de información visual y la sensación de intrusión e imprevisibilidad

Afecta principalmente a jóvenes, un segmento de la sociedad que nació cuando las aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram ya eran parte de la realidad, y que ha crecido acostumbrado a procesos comunicativos asíncronos -que no ocurren en el tiempo real- y digitalizados.

PUBLICIDAD

"Hay una cuestión que es importante, que es el entendimiento de la comunicación de otra manera", ha explicado a EFE el catedrático de Psicología Social de la Universidad de Málaga Antonio Hernández Mendo, que ha añadido que hay una "gran mayoría" de jóvenes que utilizan el móvil para "muchas otras cosas" distintas a las llamadas.

Hernández Mendo ha señalado que la imposibilidad de anticiparse o prever las respuestas ajenas genera "malestar" en los jóvenes y podría vincularse a una "posible falta de confianza" en sí mismos, aunque ha admitido que los expertos no coinciden en si esta inseguridad es la causa o la consecuencia de la telefobia.

El experto ha apuntado que en el entorno juvenil suele "chocar el deseo inmediato de querer algo con la capacidad de contestar en el mismo instante", un conflicto que dispara su preferencia por las comunicaciones que no se dan en tiempo real.

En este sentido, las videollamadas atenúan esta sensación de ansiedad y falta de control al devolver a la comunicación las claves no verbales, como la mirada, los gestos o las sonrisas, a las que los jóvenes sí están acostumbrados, aunque sea mediante fotos temporales, emojis o vídeos cortos.

Hernández Mendo ha sostenido que, ante los nuevos modelos de comunicación, la educación en el uso de las tecnologías es relevante porque el impacto de fobias como esta de cara al futuro "puede ser duro".

Según ha contado a EFE la psicóloga infantojuvenil Desireé Infante, los jóvenes a menudo prefieren comunicaciones imprecisas, con errores y malentendidos, pero en las que pueden pensar la respuesta, editarla o eliminarla, y en las que sienten que tienen el control.

En un mundo donde las personas se comunican "cada vez más", no parece que ahora lo hagan mejor, ha valorado Infante, que además ha argumentado que la sociedad actual exige una comunicación "constante y perfecta" en la que "todo tiene que ser instantáneo y sin fallos" porque el mundo es "cada vez más exigente".

A su juicio, "a pesar de que comunicamos mucho, no sabemos comunicar", una realidad donde las interacciones que no son cara a cara permiten a las personas "ser quienes quieren ser".

Infante ha concluido que, para superar esta ansiedad, es importante entender que es "un trastorno como cualquier otro" y buscar qué es concretamente lo que genera dicho malestar. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Entoldar las calles, una práctica milenaria que sigue siendo eficaz contra el calor

Infobae

Manuel Alejandro: No ha surgido mujer más valiente, osada y moderna que Rocío Jurado

Infobae

Detenidos por empadronar hasta a 18 ciudadanos en una misma vivienda a cambio de dinero

Infobae

Nueve detenidos y 10.000 dosis de bótox intervenidas en clínicas clandestinas

Infobae

La actriz María Galiana recibe la Butaca de Honor del Festival de Teatro de El Ejido

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un terremoto del año 1504 sigue provocando riesgos de estabilidad en el Parador sevillano de Carmona: 729.000 euros para obras de urgencia

Un terremoto del año 1504 sigue provocando riesgos de estabilidad en el Parador sevillano de Carmona: 729.000 euros para obras de urgencia

Los partidos de Sumar avisan al PSOE de que la “operación de derribo” contra el Gobierno no es “ninguna excusa” para no dar explicaciones

El acuerdo de Reino Unido para desarrollar un proyecto de drones submarinos: colaborará con Estados Unidos y Australia para “pisar el acelerador”

Francia, España y Alemania impulsan la cooperación militar con el ejercicio de transporte aéreo ETAP-C protagonizado por sus aviones A400M

¿Te pueden multar si no estás conduciendo? Un juzgado elimina una multa de 200 euros por una ITV caducada porque el coche estaba estacionado

ECONOMÍA

China y Estados Unidos ya pelean por la energía del futuro

China y Estados Unidos ya pelean por la energía del futuro

España perdería 15 millones de personas en edad de trabajar de aquí a 2070 si dejan de llegar migrantes

El 43% de los hogares vive en un edificio construido antes de 1981: casas antiguas, sin eficiencia energética y más expuestas a las condiciones climáticas extremas

Jubilaciones más tardías, menos brecha de género y pensiones más altas: así será España en 2070 con 19 millones de pensionistas

La dependencia española de minerales críticos sitúa a China como el principal socio comercial, un rol con un fuerte poder sobre la economía local

DEPORTES

Más de 300 detenidos en Francia tras la victoria del PSG y un intento de invasión al estadio parisino

Más de 300 detenidos en Francia tras la victoria del PSG y un intento de invasión al estadio parisino

Luis Enrique subraya la ambición del PSG: “A estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando”

París se queda sin reyes: con Sinner, Djokovic y Alcaraz fuera, Roland Garros tendrá un nuevo campeón cuatro años después

Luis Enrique corona su obra maestra en los penaltis y gana su segunda Champions contra el Arsenal

La Policía investiga al “quiromántico del FC Barcelona” por presunta estafa a sus alumnos: 280.000 euros en cursos con certificados falsos