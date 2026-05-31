Las primarias de Junts en Barcelona: nombres, calendario y rivalidad entre 'familias'

Martina Alcobendas Mauri

Barcelona, 31 may (EFE).- A un año de las elecciones municipales, Junts es el único partido que todavía no ha elegido a su candidato para Barcelona, un puesto para el que hasta ahora se han postulado oficialmente tres aspirantes: son Jordi Martí Galbis, Glòria Freixa y Pilar Calvo, quienes deberán medirse en unas primarias que el partido prevé activar la próxima semana.

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La carrera arranca con estos tres aspirantes confirmados después de que hayan renunciado a postularse el exconseller de Economía Jaume Giró y el vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, y a la espera de si el abogado y exdiputado Jaume Alonso-Cuevillas da también el paso.

La ejecutiva de Junts dará el pistoletazo de salida al proceso este lunes con la convocatoria de la Comisión Municipal Territorial (CMT) de Barcelona, el órgano que pilotará las primarias con el objetivo de tener un candidato proclamado el 21 de junio.

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Durante meses, el partido intentó encontrar un 'mirlo blanco' que pudiera lograr unos buenos resultado en Barcelona ante unas encuestas que pronostican un descenso de la formación, que en 2023 ganó las elecciones con Xavier Trias como cabeza de lista.

Se sondeó a figuras de peso como el expresidente Artur Mas o el exconseller Joaquim Forn, además del empresario Tatxo Benet, que declinaron. También ha habido contactos con el exconseller de Salud Josep Maria Argimon.

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Histórico número 2 de Xavier Trias, Martí Galbis (Barcelona, 1961) es el presidente de Junts en el Ayuntamiento. Apuesta por captar voto más allá del espacio de Junts y reivindicar el "legado" de Trias, a quien sustituyó como presidente del grupo municipal cuando el exalcalde dimitió.

Con una carrera como periodista deportiva a sus espaldas, Pilar Calvo (Barcelona, 1963) es diputada de Junts en el Congreso desde 2021, donde ha impulsado iniciativas como la ley ELA, y presidenta del consejo nacional de Junts. Fue una de las fundadoras de la Crida Nacional per la República.

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Vinculada a Sarrià-Sant Gervasi, agrupación que fundó por encargo de la exconsellera Elsa Artadi, Glòria Freixa (Barcelona, 1969) es diputada en el Parlament desde 2019 y secretaria primera de la Mesa. Quiere ser candidata para dar "aire fresco" a la ciudad con un proyecto que integre "todas las sensibilidades".

La CMT se constituirá el 1 de junio y, en los siguientes tres días, los aspirantes que desean presentarse deberán comunicarlo. Luego, tendrán seis días para presentar los avales de un 20 % de las bases de Barcelona para concurrir.

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Los militantes y simpatizantes de Junts en Barcelona podrán avalar a más de un candidato si lo desean, en un proceso que es anónimo (los candidatos sabrán cuántos avales tienen, pero no quién les ha avalado).

Una vez validadas las precandidaturas, la CMT puede escoger cómo se elige al alcaldable: por proclamación directa, con una propuesta que debe ratificar la asamblea, o mediante un "proceso democrático" entre dos o más candidatos. Esta última opción es la que se da por hecho dentro del espacio, según varias fuentes de la dirección.

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La campaña electoral durará ocho días y, según las normas internas del partido, los órganos de la formación deberán permanecer "neutrales". Las votaciones se alargarán durante dos días, y los resultados se proclamarán antes de las 20:00 horas después de que se cierren las urnas.

En la rivalidad entre los aspirantes pesarán también sus afinidades dentro de las 'familias' de Junts. Aunque aún no se han convocado las primarias, figuras clave del partido ya han expresado su preferencia o simpatía por alguno de los candidatos que ha dado un paso al frente.

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El exalcalde Xavier Trias ya ha verbalizado que su candidato es Martí Galbis, una figura que también concita simpatías entre personalidades que reivindican la tradición convergente dentro de Junts, de la que él también proviene.

En esta 'familia' también despierta simpatías Freixa, de perfil liberal y que ha estado vinculada a Òmnium Cultural y al sector jurídico. Compañeros de filas en el Parlament como Joan Canadell apoyaron su decisión de concurrir.

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Por su parte, el paso adelante de Pilar Calvo fue celebrado por Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, y por la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, quien resaltó su capacidad de "trabajo" y su valor como "servidora pública".

Rius, hombre de confianza de Carles Puigdemont, contaba con el aval de la cúpula para encabezar la candidatura para Barcelona pero renunció para evitar "división interna" cuando Martí Galbis comunicó su intención de disputar primarias, tras rechazar ofertas en el sector privado para apearse de esta carrera. EFE