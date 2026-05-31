Espana agencias

Nueve detenidos y 10.000 dosis de bótox intervenidas en clínicas clandestinas

Guardar
Google icon

Bilbao, 31 may (EFE).- La Guardia Civil ha intervenido un total de 10.000 dosis de toxina botulínica (bótox) y ha detenido a nueve personas en siete operaciones contra clínicas clandestinas en Bizkaia, Barcelona, Las Palmas y Asturias.

Las personas arrestadas distribuían medicamentos y productos de medicina estética de forma ilegal, junto a otras dos personas investigadas, ha informado ese Cuerpo, que comenzó la investigación hace un año tras localizar diversos paquetes en el aeropuerto de Vitoria con medicamentos y productos sanitarios procedentes principalmente de Corea del Sur y Vietnam.

PUBLICIDAD

Entre esos productos encontraron dosis de bótox, ácido hialurónico y medicamentos indicados para el tratamiento de la diabetes, algunos de ellos utilizados de forma indebida para la pérdida de peso.

Los productos eran introducidos en España sin autorización sanitaria y sin respetar las condiciones de transporte y conservación exigidas, especialmente la cadena de frío necesaria para garantizar su seguridad y eficacia.

PUBLICIDAD

Todo esto suponía un importante riesgo para pacientes y consumidores, ha constatado la Guardia Civil.

Entre los implicados hay personas sin formación sanitaria y también profesionales colegiados que, presuntamente, realizaban tratamientos utilizando productos ilegales en peluquerías, centros de estética no autorizados o incluso domicilios particulares.

La investigación se ha saldado con la detención de nueve personas y la investigación de otras dos como presuntas responsables de delitos contra la salud pública y, en algunos casos, intrusismo profesional.

En Bizkaia ha habido cuatro detenidos y dos investigados, dos arrestados más en Barcelona, otros dos en Las Palmas y uno en Asturias, además del registro en varias localidades.

Tras la actuación en el aeropuerto de Vitoria, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Álava ha practicado diversos registros en inmuebles y locales vinculados a la actividad investigada.

Como resultado de los registros en varias Comunidades Autónomas se han localizado aproximadamente 10.000 unidades de toxina botulínica de origen ilegal listas para su utilización y más de 200 viales de ácido hialurónico introducidos fuera de los canales autorizados.

También han sido intervenidos más de 115.000 euros presuntamente procedentes de los beneficios obtenidos mediante estos tratamientos realizados al margen de los controles sanitarios.

Las autoridades sanitarias han alertado del grave peligro que supone someterse a procedimientos estéticos realizados por personal no cualificado o en establecimientos no autorizados, utilizando productos sin trazabilidad adquiridos a través de internet o mediante redes ilícitas de distribución.

La administración de bótox en condiciones no estériles o mediante productos no autorizados puede provocar graves infecciones, reacciones alérgicas severas, parálisis facial o secuelas permanentes, por lo que se aconseja acudir exclusivamente a centros autorizados. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Palpitaciones ante las llamadas telefónicas: qué hay detrás de la telefobia juvenil

Infobae

La actriz María Galiana recibe la Butaca de Honor del Festival de Teatro de El Ejido

Infobae

El sector textil, ante el reto de materializar la sostenibilidad

Infobae

El Gobierno empieza a desactivar el plan anticrisis este lunes sin aclarar su continuidad

Infobae

Muere un hombre en el incendio de una vivienda en Casabermeja (Málaga)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un terremoto del año 1504 sigue provocando riesgos de estabilidad en el Parador sevillano de Carmona: 729.000 euros para obras de urgencia

Un terremoto del año 1504 sigue provocando riesgos de estabilidad en el Parador sevillano de Carmona: 729.000 euros para obras de urgencia

Los partidos de Sumar avisan al PSOE de que la “operación de derribo” contra el Gobierno no es “ninguna excusa” para no dar explicaciones

El acuerdo de Reino Unido para desarrollar un proyecto de drones submarinos: colaborará con Estados Unidos y Australia para “pisar el acelerador”

Francia, España y Alemania impulsan la cooperación militar con el ejercicio de transporte aéreo ETAP-C protagonizado por sus aviones A400M

¿Te pueden multar si no estás conduciendo? Un juzgado elimina una multa de 200 euros por una ITV caducada porque el coche estaba estacionado

ECONOMÍA

China y Estados Unidos ya pelean por la energía del futuro

China y Estados Unidos ya pelean por la energía del futuro

España perdería 15 millones de personas en edad de trabajar de aquí a 2070 si dejan de llegar migrantes

El 43% de los hogares vive en un edificio construido antes de 1981: casas antiguas, sin eficiencia energética y más expuestas a las condiciones climáticas extremas

Jubilaciones más tardías, menos brecha de género y pensiones más altas: así será España en 2070 con 19 millones de pensionistas

La dependencia española de minerales críticos sitúa a China como el principal socio comercial, un rol con un fuerte poder sobre la economía local

DEPORTES

Más de 300 detenidos en Francia tras la victoria del PSG y un intento de invasión al estadio parisino

Más de 300 detenidos en Francia tras la victoria del PSG y un intento de invasión al estadio parisino

Luis Enrique subraya la ambición del PSG: “A estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando”

París se queda sin reyes: con Sinner, Djokovic y Alcaraz fuera, Roland Garros tendrá un nuevo campeón cuatro años después

Luis Enrique corona su obra maestra en los penaltis y gana su segunda Champions contra el Arsenal

La Policía investiga al “quiromántico del FC Barcelona” por presunta estafa a sus alumnos: 280.000 euros en cursos con certificados falsos