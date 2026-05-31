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Muere un hombre en el incendio de una vivienda en Casabermeja (Málaga)

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Málaga, 31 may (EFE).- Un hombre de 75 años ha muerto en el incendio de una vivienda registrado este sábado en Casabermeja (Málaga), según ha informado el servicio de emergencias 112.

El suceso se ha producido en una vivienda ubicada en el paraje Los Portales sobre las 18:00 horas y han sido varios vecinos los que han alertado al centro de coordinación de que había una casa de dos plantas en llamas.

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Al lugar han acudido dotaciones de Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga de los parques de Colmenar y Antequera para proceder a la extinción del inmueble.

Al acceder, tras colapsar el techo, han hallado a la víctima en el interior fallecida.

En el siniestro han intervenido también efectivos de Guardia Civil y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud. EFE

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EFE

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