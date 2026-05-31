La actriz María Galiana recibe la Butaca de Honor del Festival de Teatro de El Ejido

Almería, 31 may (EFE).- La actriz María Galiana recibió anoche la Butaca de Honor del 49 Festival de Teatro de El Ejido (Almería), un reconocimiento a su talento, compromiso y aportación a la escena española a lo largo de décadas de trayectoria en teatro, cine y televisión.

El acto de descubrimiento de la placa con su nombre en la butaca se celebró tras la función de ‘Yo solo quiero ir a Francia’, una obra escrita y dirigida por Elisabeth Larena que la veterana intérprete representa actualmente por diversos escenarios.

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Esta actuación supone la cuarta visita de Galiana al municipio, tras estar presente en la inauguración del Auditorio en 2008 y participar en las ediciones de 2010 y 2023 con las obras ‘Fugadas’ y ‘El alma desnuda’, respectivamente, según una nota el Ayuntamiento.

La concejal de Cultura del municipio, Elena Gómez, destacó durante el homenaje que la actriz "es un referente del teatro español, una actriz cuya autenticidad y talento han dejado huella en generaciones de artistas y espectadores" y que su carrera "ha enriquecido el panorama teatral español y su trabajo sigue inspirando tanto a jóvenes intérpretes como al público".

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Galiana, que este mes también fue galardonada con el Premio Talía de Honor 2026 de la Academia de las Artes Escénicas de España, se suma así a una lista de homenajeados por el festival en la que también figura el actor Imanol Arias, reconocido el pasado 15 de abril.

Ambos comparten palmarés histórico con figuras y agrupaciones como La Fura dels Baus, José Sacristán, Juan Echanove, Carmelo Gómez, Los Morancos, José Mercé o Ara Malikian, entre otros. EFE

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