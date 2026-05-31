El sector textil, ante el reto de materializar la sostenibilidad

Laura Ramírez

Huelva, 31 may (EFE).- El sector textil vive "un momento decisivo" en el que ya no basta con hablar de sostenibilidad sino que es necesario revisar el modelo de producción, consumo y relación con los recursos, según explica a EFE la creadora onubense Mar Márquez, fundadora de Humana Ecoprint y promotora del evento de moda sostenible EMERGE.

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En una entrevista con EFE, la creadora, conocida como Mar Humanae, precisa que "la moda ha avanzado mucho en el lenguaje de la sostenibilidad, pero el reto ya no está solo en nombrar mejor el cambio, sino en hacerlo posible desde los procesos".

Defiende que la conversación global sobre el sector debe ir más allá de los materiales reciclados, las colecciones conscientes o el consumo responsable.

A su juicio, "no basta con reducir el impacto si no se revisa cómo producimos, cuánto producimos, de dónde vienen los materiales y qué vínculo construimos con las personas y con el territorio".

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"La moda regenerativa no es una tendencia, es una forma de replantear el sistema. No se trata solo de hacer menos daño, sino de preguntarnos qué puede aportar la moda al territorio, a los materiales y a las comunidades", afirma esta creadora, quien sostiene que una parte de la innovación textil está surgiendo en territorios donde todavía existe una relación directa entre materia prima, paisaje, oficios y comunidad.

En su opinión, "seguimos asociando la innovación a lo urbano, pero hay lugares donde la escala permite ver el proceso completo: la materia, las manos, el tiempo y el entorno. Desde ahí también se puede transformar la moda".

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Ese planteamiento estará presente en EMERGE, las jornadas de moda sostenible que se celebrarán los días 11 y 12 de junio de 2026 en el Teatro Sierra de Aracena. El encuentro está organizado por la Diputación de Huelva, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Aracena y está promovido por Mar Humanae.

El proyecto, explica, aspira a situar a la Sierra de Huelva como espacio de reflexión y práctica en torno a nuevos modelos textiles basados en la circularidad, la trazabilidad, los pigmentos naturales, la reutilización, la lana española, la economía social y la relación entre moda y territorio.

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"EMERGE nace para reunir a personas y proyectos que ya están trabajando en otra forma de hacer moda. No queremos que sea solo un evento inspirador, sino un espacio útil para mostrar procesos, compartir conocimiento y generar alianzas", apunta.

El programa reunirá a referentes del ámbito de la moda sostenible, la economía circular y la comunicación ética, entre ellos Gema Gómez, fundadora de Slow Fashion Next; Paloma García, fundadora de The Circular Project; Charlotte Houman, cofundadora de Extremerinas; Sylvia Calvo, experta en economía circular; Maitane Roldán, representante de Fashion Revolution Spain en Andalucía; y proyectos como Koopera, Traperos de Emaús Huelva, A Regenerar, Canaturex, Materia Botánica o Lanamerina.

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Además, incluirá la presentación de El tiempo de la materia, una colección cápsula de Mar Humanae junto al diseñador Javier Mojarro, concebida como un diálogo entre textil, naturaleza y creación contemporánea.

La creadora insiste en que el objetivo no es presentar la sostenibilidad como un lema, sino como una práctica concreta: "Cambiar materiales no siempre significa cambiar el modelo. Por eso necesitamos hablar de trazabilidad, de circularidad real, de economía social, de reparación, de reutilización y de vínculos con el territorio", señala.

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EMERGE se plantea así como una plataforma con vocación de continuidad más allá de los dos días de programación: "La cuestión no es solo si la moda va a cambiar, sino desde dónde se va a construir ese cambio y quiénes queremos dejar de explicarlo para empezar a hacerlo", concluye. EFE

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