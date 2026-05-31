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Kwizera vuela en Madrid con la mejor marca de la historia en 10k

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Madrid, 31 may (EFE).- Rodrigue Kwizera, atleta español de origen burundés, logró este domingo la victoria, el récord de la prueba y la mejor marca de la historia en 10 kilómetros en ruta, con un tiempo de 26:01 en la Madrid Vintage Run by TotalEnergies.

Estos 26:01, no obstante, no se consideran récord del mundo por el perfil favorable de la prueba, al tener más de 160 metros de desnivel negativo y también por la distancia entre el punto de salida y llegada de la carrera.

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Kwizera, recientemente nacionalizado español, vive y entrena en Castellón bajo la dirección de Lluís Torlà. Su progresión en los últimos años le ha convertido en uno de los nombres más respetados del fondo mundial. Séptimo en los 10.000 metros del Campeonato del Mundo de Budapest 2023 y poseedor, hasta este domingo en Madrid, de una marca personal de 26:54 en 10 kilómetros, forma parte de un grupo extremadamente reducido de atletas capaces de correr por debajo de esa marca de 27 minutos.

En la capital española consiguió el reto que se había propuesto de batir el récord de la carrera que poseía el keniano Weldon Langat, que en 2022 detuvo el cronómetro en 26:34, y, de paso, también mejorar la marca de Yomif Kejelcha de 26:31 en Nerja (Málaga) en 2024, que es el récord del mundo.

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A Kwizera lo acompañaron en el podio el keniano Daniel Kosen Tumaka (27:10), segundo; y el ugandés Dimas Yeko (27:31), tercero.

El primer español fue Ibrahim Chakir con 28:09, seguido de Fernando Carro con 28:57.

En la categoría femenina los tres primeros puestos fueron para españolas. La victoria se la llevó Fátima Ouhaddou (32:19), el segundo puesto Esther Navarrete (32:21) y el tercero Majida Maayouf (33:42). EFE

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