Interceptados 45 inmigrantes a bordo de dos pateras en Formentera y Cabrera (Baleares)

Palma, 31 may (EFE).- Un total de 45 inmigrantes han sido interceptados la pasada noche a bordo de dos pateras en las costas de Baleares: una en Formentera y otra a pocas millas de Cabrera.

Según ha informado la Delegación del Gobierno, la Guardia Civil de Formentera y la Policía Local detectaron a las 21:20 horas del sábado a un total de 16 personas de origen magrebí llegadas en patera a la zona de s'Estufador de Formentera.

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La segunda patera fue localizada a las 04:00 horas de este domingo en una intervención de Salvamento Marítimo a seis millas al sureste de Cabrera con 29 personas de origen subsahariano a bordo.

En lo que va de año han llegado a Baleares 1.999 migrantes a bordo de 104 pateras, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

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Durante 2025 llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior. EFE