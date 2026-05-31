Colectivos sevillistas piden la dimisión del Consejo por las dudas en la venta del club

Sevilla, 31 may (EFE).- Colectivos de pequeños accionistas, peñas y otros grupos sevillistas solicitan la dimisión del actual Consejo de Administración del club debido a las dudas e incertidumbres creadas en la compraventa de la entidad, por la que se ha interesado Sergio Ramos y el fondo de inversión Five Eleven Capital, en una negociación que no llega a cerrarse.

El pasado miércoles, las familias que detentan la mayoría accionarial del Sevilla dieron por "rota" la negociación debido, según argumentaron, a una "rebaja sustancial" de la oferta inicial, sobre la que existía un preacuerdo y un plazo de preferencia para firmar los documentos que expira este domingo, 31 de mayo.

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Por ello, estos colectivos sevillista han emitido un comunicado en el que piden "reprobación, dimisión y cese del actual Consejo de Administración" y en el que se señala que solicitarán y buscarán "el apoyo accionarial legal, para convocar una reunión urgente y extraordinaria de la Junta General de Accionista en el periodo de tiempo más breve posible".

"Volvemos a insistir en la responsabilidad de las familias mayoritarias para que, entre todos ellos, y de manera unitaria y consensuada, releven a los actuales gestores y nombren un nuevo Consejo de Administración formado por sevillistas eficaces y productivos, sin capital extranjero, que reformule completamente la gestión del club", señala el comunicado.

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También destaca que trabajarán "para que la necesaria y urgente ampliación de capital se dé en las mismas condiciones que en 1997, de forma que se excluya el derecho de suscripción preferente para los accionistas mayoritarios, y que sea el sevillismo (socios, abonados y el sevillismo en general) quien acuda, una vez más, en rescate del club ampliando el mapa accionarial al sevillismo de base".

El escrito apunta que no hacer esa ampliación de capital "es entrar en causa de disolución o en concurso de acreedores", por lo que señala que para lograr estos objetivos, "encaminados todos ellos a salvar al Sevilla FC de la ruinosa situación deportiva y económica de la entidad, la afición, que una vez más ha sido un factor determinante en la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán para que se haya podido conservar la categoría, tendrá que movilizarse de nuevo". EFE

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