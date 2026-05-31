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La nueva secretaria general de las JSE asegura que no son una generación perdida

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Madrid, 31 may (EFE).- La nueva secretaria general de las Juventudes Socialistas de España (JSE), Aránzazu Figueroa, la primera mujer al frente de la organización, ha subrayado este viernes que se equivoca "quien quiere convencernos, muy interesadamente, de que nuestra generación está absolutamente perdida" y que "todos somos de derechas".

"Lo dicen porque una juventud dividida, deprimida y sin esperanza es una juventud tremendamente manipulable", ha señalado en la clausura del 27 congreso de las JSE celebrado en Madrid y en el que ha intervenido el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

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Pero se equivocan porque "somos la generación que paró la vuelta ciclista para denunciar el genocidio en Gaza", que defiende los derechos de las mujeres, que se preocupa y se ocupa por tener un planeta habitable en el presente y en el futuro y que alza la voz y toma las calles por una vivienda digna.

"Somos los hijos y las hijas de quienes nunca tuvieron nada regalado, los nietos y las nietas de quienes levantaron este país con el sudor de su frente y el trabajo de sus manos. La generación de las redes sociales, sí, por supuesto, pero también la que quiere encontrarse y abrazarse muchísimo más", ha agregado.

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"Somos una juventud que siente el dolor ajeno y que lucha para remediarlo porque sabemos perfectamente lo que significa vivir con miedo al futuro", ha resaltado.

Y se ha comprometido a que la organización que lidera "siempre estará en el lado bueno de la historia, con los derechos humanos, con la justicia, con la igualdad y, sobre todo, en defensa de la democracia, representando a la juventud y reivindicando el presente que nos pertenece y el futuro que no podemos dejar que nos arrebaten". EFE

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EFE

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