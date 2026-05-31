Decenas de autónomos reclaman en Gijón la reforma del régimen del sector

Gijón, 31 may (EFE).- Decenas de personas han participado este domingo en Gijón en una manifestación convocada por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos para reclamar una reforma del régimen de la actividad que incluya beneficios sociales y laborales equivalentes a los de los empleados por cuenta ajena.

Tras una pancarta bajo el lema 'Autónomos Asfixiados. Basta Ya', los manifestantes ha recorrido algunas de las calles del centro de Gijón, desde la Plaza del Humedal hasta el Ayuntamiento, en una protesta que se ha celebrado de manera simultánea en más de veinte ciudades de España.

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Durante el recorrido se han entonado consignas como "Sin autónomos no hay futuro" y "España escucha, esta es nuestra lucha" y se han exhibido carteles con frases como "Si me enfermo me arruino", "No es una cuota es un atraco" y "No pedimos privilegios, pedimos justicia".

El colectivo ha reclamado medidas fiscales como el IVA franquiciado para los que facturen menos de 85.000 euros anuales, la simplificación de las declaraciones y la equiparación de las prestaciones sociales a las del régimen general de la Seguridad Social.

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En ese sentido, el sector de los trabajadores por cuenta propia ha pedido que no se les cobren las cotizaciones durante los primeros 60 días de baja, prestaciones por maternidad y lactancia y el pago de cotizaciones adecuadas a los ingresos reales.

Han considerado "muy importante" que se anule el pago de cotizaciones a la Seguridad Social durante los primeros 60 días de baja por enfermedad laboral o contingencias comunes, ya que a partir del día 61 es la mutua la que se hace cargo.

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"Nos tienen de baja sin ingresos y pagando las cotizaciones", han afirmado durante la protesta. EFE

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