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Albiach (Comuns) cree que "hay 'lawfare'" contra el Gobierno pero que "no todo" lo es

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Barcelona, 31 may (EFE).- La líder de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha sostenido que el PSOE tiene que dar explicaciones por las causas judiciales que le salpican, como el caso Plus Ultra y el caso Leire: "Tenemos que esperar a que la justicia haga su camino, porque hay mucho de 'lawfare', pero no todo lo es".

En una entrevista en eldiario.es este domingo, ha asegurado que ha habido casos de 'lawfare' contra "el Ayuntamiento de Barcelona, en el mundo independentista, en el caso de Mònica Oltra" o en el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por revelación de secretos sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

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"Por supuesto que hay una conspiración para intentar tumbar al Gobierno desde el primer día. Pero también hemos ido leyendo informaciones sobre el caso de Zapatero que puede que no sean ilegales, pero que tampoco son éticas ni estéticas. La izquierda no nos lo podemos permitir", ha dicho Albiach.

En todo caso, ha asegurado que las "líneas rojas" de Comuns para mantenerse en el Gobierno de coalición son la "financiación ilegal del PSOE y que Pedro Sánchez estuviera al tanto de lo que han podido hacer Ábalos, Santos Cerdán o Leire Díez". 

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Sobre si el presidente debería convocar elecciones, ha afirmado que, si tiene "sentido que la legislatura continúe, es para seguir avanzando" en temas como la reforma de la 'ley mordaza', la prórroga automática de alquileres o el registro horario en las empresas.

Además, Albiach ha abogado por impulsar una Oficina Anticorrupción a escala estatal y por regular qué pueden hacer los lobistas y qué no.

Sobre un posible frente amplio de izquierdas en las próximas elecciones, Albiach ha advertido que es "muy importante" que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, decida "qué es lo que quiere hacer", ante la negativa de ERC de sumarse a una candidatura amplia como la que él defiende.

"No es el momento de ir generando expectativas, sino que es el momento de la claridad y que Rufián diga adelante o atrás", ha declarado.

Sin embargo, y tras la petición de Comuns a Rufián para reunirse y explorar esa vía, ha precisado que las dos coordinadoras del partido, Candela López y Gemma Tarafa, están en "contacto" con él y su entorno.

Todo ello, en el marco de las conversaciones que también mantienen con Más Madrid, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Podemos, Compromís, la Chunta Aragonesista o Més. "Y evidentemente queremos hablar también con Esquerra Republicana", ha recalcado. EFE

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EFE

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