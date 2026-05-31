La Rapa das Bestas de A Capelada, el último vestigio de un tiempo salvaje

Raúl Salgado

Cedeira (A Coruña), 31 may (EFE).- Salvaje es una de las primeras palabras que viene a la mente para intentar definir qué es la Rapa das Bestas de A Capelada, que este domingo copa las miradas de centenares de curiosos en un rincón alejado del ruido en la sierra que abraza a dos municipios, Cedeira y Cariño (A Coruña), sin entender de límites geográficos.

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Arbolado, pistas, mar y montaña y pocos sonidos más allá del viento, pero todo cambia cuando el verano asoma: los besteiros dirigen este fin de semana a unos trescientos caballos hacia el curro, al que cada año se acercan más personas por el impacto de la serie 'Rapa', protagonizada por Javier Cámara y Mónica López.

Su rodaje dejó huella en la comarca de Ferrol por el apego de su elenco y su equipo técnico a la tierra que les acogió y trasladó la estampa impregnada de naturaleza y naturalidad a medio mundo, que ahora quiere saber más sobre una de esas escasas tradiciones que resisten al oleaje de la tecnología que arrastra todo en el siglo XXI.

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La asociación San Andrés de Teixido Eventos asume la organización de la cita y su trabajo previo se ha intensificado en las dos últimas semanas, empleadas, precisamente, para reunir a potros, yeguas o garañones de cara a un festejo que tiene mucho de espectacular para el público, pero más de cotidiano para quienes lo promueven.

Y es que la rapa no deja de ser el ritual por el que se completa el desparasitado y corte de las crines al borde del verano, una labor que, mientras se ultiman detalles en la carpa que servirá pulpo y churrasco y se ofrecen atracciones a los más pequeños, realizan cerca de medio centenar de personas.

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Son mayoritariamente ganaderos del entorno de A Capelada y que compaginan esta actividad con sus ocupaciones laborales habituales, pero cuentan también con el apoyo extra de voluntarios llegados de otros puntos de Galicia.

La tradición sobrevive porque se transmite de generación en generación, así que muchos de los que la sostienen en pleno 2026 limitan la explicación al escueto "me viene de familia", sin que sean necesarios muchos más detalles.

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Es el cuidado que precisan los caballos salvajes de la sierra, que son, según la propia entidad, "primera línea de protección contra los incendios", máxime en un entorno de más de 2.000 hectáreas, alejado de grandes núcleos de población y en el que la vegetación, como en tantos lugares, también campa a sus anchas, al igual que el lobo.

El Ayuntamiento de Cedeira, que respalda a la organización, va de su mano para lograr que esta masiva congregación popular sea distinguida como Fiesta de Interés Turístico Gallego, un primer paso para una mayor proyección de una de las grandes bases de la historia de la villa.

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El descenso de los animales, unos siete kilómetros previos a su recuento, ya comenzó este sábado, pero la entrada al curro, un recinto circular y cerrado, es el momento álgido, la gran película en vivo en la que los ganaderos pugnan con los équidos, durante el año desperdigados por los montes, para lograr frenar su ímpetu y cortar sus crines.

Un relato con huella de máximo esfuerzo físico que no se desprende de sus orígenes, marcados por los cercanos acantilados de A Capela, los más altos de la Europa continental, al que, una vez terminado el festejo, seguirán dando vida, ya sin espectadores, estas mismas bestias. EFE

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(foto)