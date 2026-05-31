España se queda sin medalla con Iris Tió y Lilou Lluis cuartas en el estreno del ejercicio

Redacción Deportes, 31 may (EFE).- España se quedó sin medalla en la final de la rutina técnica de los dúos femeninos en la Copa del Mundo de natación artística que se disputó este domingo en Pontevedra, donde Iris Tió y Lilou Lluis fueron cuartas y Naia Álvarez y Daniela Suárez, quintas.

El dúo español formado por Naia Álvarez y Daniela fue de los primeros en saltar a la piscina este domingo, donde con un gran ejercicio se posicionaron líderes de la clasificación hasta que compitieron las mexicanas.

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Finalmente, Álvarez y Suárez terminaron quintas clasificadas con 265.8242 puntos. Ejecutaron un ejercicio con 34.3500 de dificulta, 108.8500 de impresión artística.

La ronda final la cerró el segundo dúo español formado por Iris Tió y Lilou Lluis, quienes cosecharon este sábado la medalla de oro. Las españolas se tiraron a la piscina para estrenar un nuevo ejercicio técnico con una dificultad de 35.45 al son de la música de 'La Primavera' de Vivaldi.

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La duda de los jueces llegó en el primer tramo del ejercicio al realizar el movimiento híbrido, que fue sometido a revisión y finalmente tuvo una penalización de -3.03 puntos.

El resto de la coreografía fue limpia, pero ese primer movimiento fue el que hizo que Tió y Lluis no tuvieran opción a conseguir una nueva medalla en este campeonato del mundo.

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El dúo formado por las francesas Laelys Alavez y Romane Lunes se llevaron la medalla de oro con 291.1000 puntos, las estadounidenses Anita Álvarez y Jaime Czarkowski, plata con 290.5816 y cerrando el podio las mexicanas Maria Fenanda Arellano y Joana Jiménez con 281.7926 puntos y la medalla de bronce. EFE