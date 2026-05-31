El español Manuel González logra en Moto2, en Italia, su segunda victoria consecutiva

Redacción deportes, 31 may (EFE).- El español Manuel González (Kalex) ha logrado su segunda victoria consecutiva al vencer el Gran Premio de Italia de Moto2, en el circuito de Mugello, por delante del italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) y el español Daniel Holgado (Kalex). EFE

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