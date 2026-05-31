Detenidos por empadronar hasta a 18 ciudadanos en una misma vivienda a cambio de dinero

València, 31 may (EFE).- La Policía ha detenido a dos hombres por empadronar fraudulentamente a ciudadanos en situación irregular en un inmueble de la localidad valenciana de El Puig, donde realmente no residían y donde llegaron a figurar hasta 18 inscritos, a cambio de dinero, cantidades que iban entre 150 y 800 euros.

La investigación policial constató que en una misma vivienda figuraban 18 personas, doce de ellos inmigrantes, y la mayoría no residía en ella y habría abonado diversas cantidades de dinero al propietario de la misma a cambio de que los empadronase fraudulentamente, para después emplear el documento para regularizar su situación en España.

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Se identificó a un segundo hombre, colaborador del principal investigado, que actuaba como intermediario, facilitando los empadronamientos de ciudadanos extranjeros.

Estos empadronamientos irregulares se llevan a cabo con la finalidad de que los ciudadanos extranjeros en situación ilegal obtengan la documentación necesaria para regularizarse. Por tanto, los investigados actuaban aprovechándose de la situación de vulnerabilidad y necesidad de dichas personas a fin de obtener un beneficio económico, según ha indicado la Policía en un comunicado.

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El inmueble donde figuraban esos múltiples empadronamientos presentaba condiciones deficientes de habitabilidad, y carecía en ocasiones de suministro eléctrico y agua corriente, lo que confirma que se utilizaba de forma instrumental para facilitar los trámites administrativos relacionados con la permanencia irregular en territorio nacional.

Los individuos, de 38 y 55 años, fueron detenidos en Sagunto (Valencia) por los delitos de favorecimiento a la inmigración irregular y estafa. Ambos fueron puestos en libertad tras prestar declaración, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos. EFE

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