Detenido por arrojar un objeto ardiendo para incendiar una caseta de la Feria de Córdoba

Córdoba, 31 may (EFE).- Una persona ha sido detenida por presuntamente arrojar un objeto ardiendo en el interior de una caseta de la Feria de Córdoba con la intención de incendiarla.

El incidente fue detectado por el sistema de videovigilancia instalado este año en el recinto ferial de El Arenal, lo que hizo posible que el fuego no se extendiera y la detención del causante, según ha informado la Policía Local de Córdoba.

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Este sistema de videovigilancia, con cincuenta cámaras en el recinto ferial, también ha servido, entre otras acciones, para la identificación y propuesta de sanción de varios vehículos que realizaban actividad de taxi ilegal.

Durante la última jornada de la Feria de Córdoba, la Policía Local ha detenido a otras dos personas, una por malos tratos en el ámbito familiar y otra por delito contra la salud pública, mientras que la Policía Nacional ha efectuado cuatro detenciones sin que haya concretado las causas. EFE

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