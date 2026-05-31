Declarado un incendio forestal en Jerez del Marquesado (Granada)

Granada, 31 may (EFE).- Efectivos del Plan Infoca trabajan este domingo en la extinción de un incendio forestal declarado en Jerez del Marquesado (Granada).

El fuego se ha originado en torno a las 12:15 horas en esta localidad situada al norte de la provincia granadina, a las faldas noreste de Sierra Nevada.

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Para su extinción, el Infoca ha movilizado dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y dos agentes medioambientales, según ha informado en sus redes sociales.

Además, también se han desplegado dos vehículo autobombas y un helicóptero ligero. EFE

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