Declarado un incendio forestal en Jerez del Marquesado (Granada)

Granada, 31 may (EFE).- Efectivos del Plan Infoca trabajan este domingo en la extinción de un incendio forestal declarado en Jerez del Marquesado (Granada).
El fuego se ha originado en torno a las 12:15 horas en esta localidad situada al norte de la provincia granadina, a las faldas noreste de Sierra Nevada.
PUBLICIDAD
Para su extinción, el Infoca ha movilizado dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y dos agentes medioambientales, según ha informado en sus redes sociales.
Además, también se han desplegado dos vehículo autobombas y un helicóptero ligero. EFE
lfr/fs/jlp
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Francesto Fortunato y Alegna González, reyes de la marcha en la Gran Vía de Madrid
Cae la audiencia televisiva en Francia de la final de Champions entre el PSG y el Arsenal
Leslie Romero bate por dos veces el récord de España y aspira a todo en Alcobendas
El austríaco Adi Hütter vuelve a entrenar al Eintracht Fráncfort en sustitución de Riera
Irene Montero afirma que "el Gobierno está enterrado y la legislatura agotada"
MÁS NOTICIAS