Espana agencias

Urtasun avisa al PP andaluz que estarán "muy vigilantes" a los posibles acuerdos con Vox

Guardar
Google icon

Barcelona, 30 may (EFE).- El ministro de Cultura y portavoz del movimiento Sumar, Ernest Urtasun, ha avisado este sábado al presidente de la Junta de Andalucía en funciones y líder del PP andaluz, Juanma Moreno, que estarán "muy vigilantes" ante la evolución de los posibles acuerdos con Vox tras las elecciones autonómicas.

"Moreno Bonilla era un lobo con piel de cordero que recortó la sanidad y sabemos los peligros que tiene con los pactos con Vox", ha afirmado Urtasun durante un acto político de Sumar, Comuns, IU y Más Madrid celebrado en Barcelona.

PUBLICIDAD

La advertencia se produce tras unos comicios autonómicos en los que el PP, pese a ser la fuerza más votada no ha conseguido la mayoria absoluta y necesita el apoyo de Vox para asegurar el gobierno y la investidura de Juanma Moreno.

El titular de Cultura ha recordado que el Gobierno ya siguió de cerca el intento de censura del carnaval en un municipio andaluz, lo que, a su juicio, "muestra las intenciones de Vox con estos acuerdos".

PUBLICIDAD

"No toleraremos ningún acuerdo con la extrema derecha que vulnere los derechos fundamentales de los andaluces y las andaluzas. Nos tendrán a su lado", ha subrayado. EFE

dic/gx/lml

(Foto) (Vídeo) (Audio)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hoy es noticia en España (17:00 horas)

Infobae

El mundo del cine y la cultura lamentan la muerte de un "referente" como Josefina Molina

Infobae

La Albirroja se entrena con 25 jugadores a dos semanas de su debut en la Copa del Mundo

Infobae

Vingegaard: "Lograr cinco victorias es muy especial"

Infobae

El pívot lituano Martinas Geben renueva con el Bàsquet Girona

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El acuerdo de Reino Unido para desarrollar un proyecto de drones submarinos: colaborará con Estados Unidos y Australia para “pisar el acelerador”

El acuerdo de Reino Unido para desarrollar un proyecto de drones submarinos: colaborará con Estados Unidos y Australia para “pisar el acelerador”

Francia, España y Alemania impulsan la cooperación militar con el ejercicio de transporte aéreo ETAP-C protagonizado por sus aviones A400M

¿Te pueden multar si no estás conduciendo? Un juzgado elimina una multa de 200 euros por una ITV caducada porque el coche estaba estacionado

El Día de las Fuerzas Armadas reúne a miles de personas en Vigo en un desfile marcado por vehículos nuevos, la caída de la bandera y el mal tiempo

Los combates simulados en los “densos bosques de Kainuu” que han realizado más de 5.000 militares de la OTAN en Finlandia

ECONOMÍA

Las palabras de Juan Roig (Mercadona) en la graduación de una escuela de negocios: “Todos los empresarios tenemos los mismos problemas, la diferencia son los ceros”

Las palabras de Juan Roig (Mercadona) en la graduación de una escuela de negocios: “Todos los empresarios tenemos los mismos problemas, la diferencia son los ceros”

Los recursos naturales de Latinoamérica, una prioridad para EEUU y China, pero también para la UE

El Papa y Bad Bunny coinciden en Madrid: quién tendrá mayor impacto económico en la capital

El 11,5% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja

La gripe aviar provocó el sacrificio de 2,7 millones de aves en España y ha disparado el precio del huevo: sube más de un 14%

DEPORTES

Última hora de la final de la Champions League en directo: sigue el minuto a minuto del partido entre Paris Saint-Germain y Arsenal

Última hora de la final de la Champions League en directo: sigue el minuto a minuto del partido entre Paris Saint-Germain y Arsenal

Luis Enrique, el hombre detrás del hito del PSG: el técnico busca la segunda corona de la Champions

Arteta, el arquitecto del Arsenal: de su operación de corazón a la evolución táctica para lograr la primera Champions de su historia

El FC Barcelona ficha a Anthony Gordon por 70 millones más diez en variables: gol y velocidad para el ataque de Flick

La odisea de un influencer para conseguir entradas y poder ver a España en el Mundial 2026: “Esto no hay manera de pagarlo”