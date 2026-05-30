Urtasun avisa al PP andaluz que estarán "muy vigilantes" a los posibles acuerdos con Vox

Barcelona, 30 may (EFE).- El ministro de Cultura y portavoz del movimiento Sumar, Ernest Urtasun, ha avisado este sábado al presidente de la Junta de Andalucía en funciones y líder del PP andaluz, Juanma Moreno, que estarán "muy vigilantes" ante la evolución de los posibles acuerdos con Vox tras las elecciones autonómicas.

"Moreno Bonilla era un lobo con piel de cordero que recortó la sanidad y sabemos los peligros que tiene con los pactos con Vox", ha afirmado Urtasun durante un acto político de Sumar, Comuns, IU y Más Madrid celebrado en Barcelona.

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La advertencia se produce tras unos comicios autonómicos en los que el PP, pese a ser la fuerza más votada no ha conseguido la mayoria absoluta y necesita el apoyo de Vox para asegurar el gobierno y la investidura de Juanma Moreno.

El titular de Cultura ha recordado que el Gobierno ya siguió de cerca el intento de censura del carnaval en un municipio andaluz, lo que, a su juicio, "muestra las intenciones de Vox con estos acuerdos".

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"No toleraremos ningún acuerdo con la extrema derecha que vulnere los derechos fundamentales de los andaluces y las andaluzas. Nos tendrán a su lado", ha subrayado. EFE

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