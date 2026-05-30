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El mundo del cine y la cultura lamentan la muerte de un "referente" como Josefina Molina

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Madrid, 30 may (EFE).- El presidente del gobierno, el Ministerio de Cultura, festivales de cine y organizaciones del sector han lamentado este sábado el fallecimiento de la cineasta Josefina Molina, “referente” tanto del mundo audiovisual, como de la lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres.

La realizadora cordobesa fallecida este sábado a los 89 años, fue la primera mujer en graduarse en Dirección de Cine en 1962 en la Escuela Oficial de Cine, y la primera directora de cine en ser reconocida con el Goya de Honor de la Academia de Cine, en 2012.

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Tras conocer la noticia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado en X su “tristeza” por el fallecimiento de una “pionera del cine español y referente de nuestra cultura” y ha destacado que su legado "permanecerá para siempre".

El Ministerio de Cultura también ha lamentado en redes sociales el fallecimiento de “una de las grandes directoras del cine español” y ha recordado que Molina obtuvo también el Premio Nacional y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

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“Su legado permanecerá siempre en nuestra cultura”, ha apuntado.

La vicepresidenta de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por el Colegio del Audiovisual, Inés París, ha asegurado que la muerte de la cineasta “todas las mujeres hemos perdido una referente, nos quedamos huérfanas”.

“Gracias a ella, nuestro audiovisual es mejor”, ha subrayado en un video en el que ha recordado a “tantísimas mujeres a las que nos ayudó a mejorar en nuestra carrera profesional, aconsejándonos y guiándonos con enorme cariño”.

Por eso ha considerado que “hoy todas las mujeres hemos perdido una referente, nos quedamos huérfanas en un sentido”.

Por su parte, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) ha recibido “con muchísimo dolor” la muerte de quien fue su fundadora y presidenta de Honor de CIMA, a quien ha considerado “una de las mujeres más importantes del cine de este país, feminista y luchadora incansable por la igualdad”.

Así, ha recordado las palabras de Josefina Molina al recoger el Premio Nacional de Cinematografía en 2019: “La lucha de las mujeres es una acción transformadora del mundo y de la realidad. Y por muchos palos que nos pongan, esta marcha es irreversible, y el cine será una de nuestras mejores armas”.

También el Gijón International Film Festival, la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) y el Festival de Cine de Sitges han lamentado el fallecimiento de la cineasta de quien han destacado en redes sociales su trayectoria profesional y su apoyo a las mujeres.

También el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha querido sumarse al recuerdo y homenaje de la cineasta cordobesa a quien ha definido como “una mujer que abrió camino en el cine y ha dejado la huella imborrable de una directora referente”.

Finalmente, la presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta y exministra de Cultura, Carmen Calvo, ha lamentado la muerte de su “querida amiga” de quien ha dicho que ha sido “una mujer pionera, brillante, paisana de Córdoba”. EFE

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EFE

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