El Almería se lo juega todo a una carta ante un Valladolid ya salvado

Almería, 30 may (EFE).- El Almería afronta este domingo el cierre de la fase regular de LaLiga Hypermotion con una exigencia máxima, ya que depende de sí mismo para asegurar su presencia en la fase de ascenso, pero para ello deberá superar como local a un Real Valladolid que llega con la permanencia ya conseguida.

Además, tiene a su alcance mantenerse en una tercera posición que cambiaría de forma significativa el escenario de la promoción, al beneficiarse de los posteriores cruces, aunque el equipo dirigido por Joan Francesc Ferrer 'Rubi' encara la cita en un contexto complejo, condicionado por resultados recientes que han erosionado la confianza.

PUBLICIDAD

La derrota en El Molinón (3-1) dejó señales preocupantes en lo futbolístico y en lo mental y abrió interrogantes sobre la capacidad del grupo para sostener la presión. Aun así, el vestuario mantiene la convicción de que el objetivo sigue al alcance y de que una victoria puede redefinir el rumbo en este tramo decisivo.

En lo deportivo, las posibles variaciones en el once apuntan a reforzar la estructura defensiva y a encontrar mayor equilibrio, mientras que en ataque el equipo está obligado a reencontrarse con su eficacia habitual.

PUBLICIDAD

El Valladolid quiere finalizar su nefasta temporada ofreciendo la mejor imagen posible.

Así, el técnico blanquivioleta, Fran Escribá, ha asegurado que sacará "el mejor once titular posible", dando minutos, de nuevo, a los menos habituales, y a jugadores del filial como Carvajal, Galde, Brain o Riki.

PUBLICIDAD

Aunque ha dejado claro que su intención no es la de hacer debutar a canteranos porque sí, sino solo si el juego es propicio para ello, pero, ante un rival con tanta motivación, no será sencillo.

Para esta última cita del curso, no podrá contar con Juric, Lachuer, Ramón Martínez y Sanseviero, por sanción -este último ha sido castigado con seis partidos-, más las bajas por lesión de Marcos André, Guille Bueno, Noah Ohio, Sergi Tenés y Erlien.

PUBLICIDAD

Como ya sucediera ante Rácing Club y el Dépor, en el que los vallisoletanos "compitieron", aunque terminaron siendo derrotados, por la mayor calidad de los rivales, y unos objetivos más importantes, el cuadro vallisoletano no quiere mostrar relajación.

- Alineaciones probables:

Almería: Andrés Fernández; Luna, Ely, Bonini, Muñoz; Lopy, Dzodic; Baptistao, Arribas, Embarba; y Miguel.

Valladolid: Guilherme; Iván Alejo, Tomeo, David Torres, Hugo San o Garriel; Peter, Alani, Ponceau, Biuk; Latasa, Carvajal.

Estadio: UD Almería Stadium.

Hora: 18.30. EFE

1010588

jmt/agr/mim/sab