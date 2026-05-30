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España llega a la jornada del domingo con tres opciones de medallas

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Sevilla, 30 may (EFE).- La primera prueba de la Copa del Mundo 2026 de remo, que dio comienzo el viernes y que este sábado cumplió su segunda y penúltima jornada en las instalaciones del Centro Especializado de Alto Rendimiento (CEAR) La Cartuja, en Sevilla, se saldó para la delegación española con la posibilidad de lograr el domingo hasta tres medallas.

Los anfitriones de la cita de La Cartuja clasificaron el skiff, el doble scull y el dos sin masculinos para las finales A y otras cuatro embarcaciones para las consolaciones por los puestos del séptimo al duodécimo, informó este sábado la Federación Española de Remo (FER) en un comunicado.

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Al margen de la delegación española, el programa de la jornada incluía las primeras finales de consolación y la lucha por los metales en las cuatro modalidades ligeras, en las que se repartieron el protagonismo Hong Kong, con dos victorias; México y Portugal.

La jornada se inició con la presencia en la final C de skiff de Koxme Burutaran (C.R.O. Orio) y el donostiarrra, vigente subcampeón de España, cerró su participación con la decimoquinta plaza absoluta tras ocupar el tercer puesto en la consolación con un tiempo de 7:12.95.

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Posteriormente se desarrollaron las semifinales, que comenzaron con el gerundense Aleix García (Raspas del Embarcadero) en skiff, quien confirmó las buenas sensaciones de la jornada inaugural y, el que fuera subcampeón mundial, doble plata europea y diploma olímpico en doble scull, confirmó su presencia en la lucha por las medallas del domingo.

A continuación se disputaron las pruebas en dos sin timonel, con doble participación española en la segunda serie de la categoría femenina. La gallega Iria Jarama (Club Remo San Felipe) y la catalana Aina Arteman (Club Natació Banyoles) lideraron la semifinal al paso por el primer 500 para perder fuelle con el paso de los metros de una prueba en la que acabaron quintas, última que permitía el pase a la final A.

Las sevillanas Lidia Florido (Club Náutico Sevilla) y Amanda Gil (Real Círculo de Labradores), por su parte, se vieron descolgadas desde el inicio para ocupar la sexta posición, por lo que disputarán este domingo la final B.

No fallaron los también hispalenses Jaime Canalejo y Javier García (Club Náutico Sevilla), que ratificaron el nivel mostrado en el estreno y se clasificaron con solvencia para luchar por los metales este domingo.

Igualmente cumplieron las expectativas el doble scull masculino de los gallegos Rodrigo Conde (Club Remo Miño) y Caetano Horta (Club Mar de Noia) y cerraron la nómina de finalistas en su serie de semifinales con y tres segundos de ventaja respecto al cuarto clasificado.

Los que no lograron el objetivo de llegar a sus respectivas finales entre los tres mejores de sus semifinales fueron el cuatro sin timonel y el cuatro scull masculinos.

En el primer caso, el joven bote de los catalanes Eric Pastor (Club Rem Tortosa), Pau Sánchez (Club Nàutic Amposta) y Dennis Carracedo (Club Natació Banyoles) y el sevillano Jorge Knabe (Club Náutico Sevilla) no pudo pasar de la sexta posición, por lo que la final B es el objetivo ahora.

El cuarteto del sevillano Gonzalo García (Real Círculo de Labradores) y los catalanes Igor Teixidor, Jordi Jofre y Manel Balastegui (Club Natació Banyoles), que fue octavo en el Mundial del pasado año, también quedó relegado a posiciones secundarias en semifinales, al quedar quintos y también con ello en la final B.

Hong Kong superó a Venezuela en los dos mano a mano protagonizados en doble scull, masculino y femenino.

En skiff ligero femenino, la mexicana Alanís Kenia se proclamó campeona por delante de la irlandesa Isobel Clements y la neerlandesa Femke van de Vliet, mientras que en skiff ligero masculino la victoria fue para el portugués Joao Sebastiao Veloso ante el representante de Hong Kong Chiu Hin Chun y el bielorruso con bandera independiente Mikita Karneyeu.

La tercera y última jornada de la Copa del Mundo de remo de Sevilla servirá para completar el programa con la disputa de las restantes finales A y B. El cierre de la competición llegará con las trece finales A.

Medio millar de deportistas procedentes de 37 países se dan cita este fin de semana en el campo de regatas de la dársena del río Guadalquivir. EFE

(foto)

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EFE

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