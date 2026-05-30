Hoy es noticia en España (17:00 horas)

GOBIERNO LEGISLATURA
El PSOE reivindica su colaboración con la justicia frente a quienes destruyen pruebas
Morant se pregunta qué información tiene Feijóo para "adelantar" la causa de Zapatero
El PSC ve una "operación de asedio" tras las causas judiciales que afectan al PSOE
PARTIDOS PNV
El PNV dice que Sánchez no debería esperar al 24 de junio para dar explicaciones
PARTIDOS PP
Tellado al PNV: "O se está con Sánchez y se sostiene a la mafia, o se apoya un cambio"
PARTIDOS IZQUIERDA
Los partidos de Sumar se ofrecen como alternativa "limpia" y exigen explicaciones al PSOE
PARTIDOS JUNTS
Turull (Junts) ve a Illa más pendiente de "salvar al PSOE del estercolero" que de Cataluña
FUERZAS ARMADAS
Vigo arropa a las Fuerzas Armadas en un desfile deslucido sin aviones ni paracaidistas
Sánchez resalta que los militares representan lo mejor del servicio público
Defensa dice que la rotura de la polea del mástil provocó la caída de la bandera nacional
GOBIERNO CANARIAS
Clavijo: "La bronca constante, el vacío en la gestión y el regate corto" impiden avanzar
INMIGRACIÓN BALEARES
Interceptados 117 inmigrantes a bordo de siete pateras en las últimas horas en Baleares
AVICULTURA HUEVOS
La gripe aviar impulsa al alza el precio del huevo tras sacrificar 2,7 millones de aves
VIOLENCIA MACHISTA
Detenida por apuñalar a su pareja en Almería, que se salvó con un torniquete de emergencia
JOSEFINA MOLINA
Muere a los 89 años la cineasta Josefina Molina, Goya de Honor en 2012
FERIA LIBRO
El humor de Tom Gauld y largas colas con número en el primer sábado de Feria del Libro
TIEMPO FIN DE SEMANA
Este domingo habrá temperaturas elevadas para la época y tormentas fuertes en noreste peninsular
EFE
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