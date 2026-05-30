Hoy es noticia en España (17:00 horas)

GOBIERNO LEGISLATURA

El PSOE reivindica su colaboración con la justicia frente a quienes destruyen pruebas

Morant se pregunta qué información tiene Feijóo para "adelantar" la causa de Zapatero

El PSC ve una "operación de asedio" tras las causas judiciales que afectan al PSOE

PARTIDOS PNV

El PNV dice que Sánchez no debería esperar al 24 de junio para dar explicaciones

PARTIDOS PP

Tellado al PNV: "O se está con Sánchez y se sostiene a la mafia, o se apoya un cambio"

PARTIDOS IZQUIERDA

Los partidos de Sumar se ofrecen como alternativa "limpia" y exigen explicaciones al PSOE

PARTIDOS JUNTS

Turull (Junts) ve a Illa más pendiente de "salvar al PSOE del estercolero" que de Cataluña

FUERZAS ARMADAS

Vigo arropa a las Fuerzas Armadas en un desfile deslucido sin aviones ni paracaidistas

Sánchez resalta que los militares representan lo mejor del servicio público

Defensa dice que la rotura de la polea del mástil provocó la caída de la bandera nacional

GOBIERNO CANARIAS

Clavijo: "La bronca constante, el vacío en la gestión y el regate corto" impiden avanzar

INMIGRACIÓN BALEARES

Interceptados 117 inmigrantes a bordo de siete pateras en las últimas horas en Baleares

AVICULTURA HUEVOS

La gripe aviar impulsa al alza el precio del huevo tras sacrificar 2,7 millones de aves

VIOLENCIA MACHISTA

Detenida por apuñalar a su pareja en Almería, que se salvó con un torniquete de emergencia

JOSEFINA MOLINA

Muere a los 89 años la cineasta Josefina Molina, Goya de Honor en 2012

FERIA LIBRO

El humor de Tom Gauld y largas colas con número en el primer sábado de Feria del Libro

TIEMPO FIN DE SEMANA

Este domingo habrá temperaturas elevadas para la época y tormentas fuertes en noreste peninsular

EFE

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