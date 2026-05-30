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Arteta: “Duele mucho no haber conquistado el título”

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Budapest, 30 may (EFE).- El técnico del Arsenal, el español Mikel Arteta, dijo en la conferencia de prensa posterior a la final de la Liga de Campeones ante el París Saint Germain, que estaba dolido por el resultado aunque admitió que el conjunto francés es el mejor equipo del mundo.

“Duele mucho no haber conquistado el título”, dijo Arteta que agregó que su equipo llegó a la final “con unas ganas enorme” de conquistarla. “Sentimos mucho dolor”, enfatizó el entrenador del Arsenal que asumió que su equipo debe mejorar.

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Arteta, no obstante, felicitó al Paris Saint-Germain por el título. Se trata del “mejor equipo del mundo”.

El técnico español consideró importante que se llegue “a una competición con toda la plantilla disponible” y recordó que su equipo no ha perdido ningún partido en la Liga de campeones.

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“’No hemos perdido ni un solo partido, pero esta es la realidad”, recalcó.

El técnico subrayó la importancia de los aficionados que han apoyado siempre a su equipo. “Un agradecimiento tremendo (a la gente) que nos hab llevado en toda la temporada”, dijo Arteta.

El entrenador adelantó que ahora se tomará algunos días con su familia, para descansar. “Después tomaremos decisiones importantes, si queremos claramente pasar a nivel superior”, añadió, aunque sin dar más detalles en este asunto.

El PSG se proclamó vencedor de la Liga de Campeones por segunda vez consecutiva tras imponerse al Arsenal en la tanda de penaltis de la final disputada en el Puskás Aréna de Budapest.

Después del 1-1 con el que acabó la prórroga, tras los goles de Kavi Havertz en el minuto 6 y Ousmane Dembele de penalti en el 66, el duelo se resolvió desde los once metros por 4-3 tras el fallo en el décimo lanzamiento de Gabriel Magalhaes.EFE

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EFE

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